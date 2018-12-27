三校新生爆满董事部求助·甲洞亟需增建华小 甲洞一校、二校及三校面对新生人数爆满的窘境，目前有关3所华小的董事部企盼新政府协助完成兴建甲洞四校的夙愿！

林立迎（左三）移交总共9万令吉的国会议员拨款给甲洞一校、甲洞二校及甲洞华小校友会，每个单位各获得3万令吉。左起为黄孝居及陈春发；右起为尤进来、潘秋光与谢南才。（图：星洲日报）

（吉隆坡26日讯）甲洞一校、二校及三校面对新生人数爆满的窘境，目前有关3所华小的董事部企盼新政府协助完成兴建甲洞四校的夙愿！

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甲洞一、二校署理董事长潘秋光在接领行动党甲洞国会议员林立迎的国会拨款的午宴上指出，每年上述3所华小共有约400名学生因新生人数爆满而被派到邻近华小，如增江中区与民众华小等地上课。

他说，由于上述三校每年都面对新生人数爆满的现象，他希望甲洞能增建一所华小，以纾解有关现象。

潘秋光说，社会要发展，就必须提供教育，所以需要增加华小，因此希望林立迎能协助增建甲洞四校。

林立迎：须从长计议

针对这项提议的可行性，林立迎即场回应说，增建华小是一项大计划，有待从长计议。

他说，行动党是100%支持华校、华小与独中，并会尽一切的资源、力量和权力给予支持。

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甲洞一二校及华小校友会

获林立迎各别拨3万

行动党甲洞国会议员林立迎首次从国会议员拨款中，拨出总共9万令吉予甲洞一校、甲洞二校及甲洞华小校友会，即各别单位各获得3万令吉。

林立迎说，这也是他在希盟执政中央后，首次拨款予其国会选区内的上述华小，并希望明年能继续拨款予上述华小。

他说，甲洞一、二校是坐落在甲洞国会选区范围内，至于甲洞三校是坐落在泗岩沫国会选区，所以他只是拨款予甲洞一、二校。

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同时，他也希望大马华社、华团与华教人士，全力支持首相敦马哈迪推行的教育改革计划。

出席上述午宴者包括甲洞二校董事部财政许统亮。

感谢林立迎发拨款

尤进来（甲洞一校校长）

“我要感谢林立迎发放拨款，以让学生有更完善和舒适的学习环境。

甲洞一校已是百年老校，学校建筑物需要保养和维修，所以需要动用到有关拨款。”

盼争取更多拨款

陈春发（甲洞二校副董事长）

“希望国会议员能争取更多拨款予我们学校，以减轻学校的负担。

甲洞一、二及三校都是半津贴学校，每年的经费和支出都很高，包括保安、临教和其他费用。”

首次领国议员拨款

黄孝居（甲洞二校校长）

“这是我校有史以来首次领取到国会议员的拨款，对我们来说是很大的鼓励。

学校的维修费用很高，倘若可以的话，我希望政府也能资助水费和电费，因为一向都是家协和董事部自行承担，政府的津贴不多。”

维修费巨董事部吃力

谢南才（甲洞一、二校董事长）

“每所学校每年平均需要大约15万令吉的维修费，相等于3所学校一年总共需要大约45万令吉的维修费，所以董事部相当吃力，每年都需要对外筹款。

单单是杂费，每间学校每个月的支出就要5000令吉，电费则是每间学校介于1万令吉至1万2000令吉，希望政府能争取到电费减免。”

面对新生爆满

潘秋光（甲洞一、二校署理董事长）

“希望甲洞能增建一所华小，以纾缓甲洞一、二及三校新生人数每年都爆满的现象。”