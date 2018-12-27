31人对产品出现副作用疑云·张玉生：无产品质量问题·CDL日夜修复霜获认证 日前多名女生是在停用CDL日夜修复霜后，出现脸部出现红肿、红疹、脸部发烫等症状。该产品所属公司，Laurustinus有限公司公关代表张玉生澄清，CDL日夜修复霜拥有卫生部及其他国际验证公司的认证，并无存在产品质量的问题。

张玉生（中）声称，CDL日夜修复霜并无任何产品质量的问题。左一起为叶女士及陈思敏；右一起为黄女士及刘勇辉。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也26日讯）日前多名女生是在停用CDL日夜修复霜后，出现脸部出现红肿、红疹、脸部发烫等症状。该产品所属公司，Laurustinus有限公司公关代表张玉生澄清，CDL日夜修复霜拥有卫生部及其他国际验证公司的认证，并无存在产品质量的问题。

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专业检验师可提供检验

张玉生呼吁相关人士可前来该公司，其公司将会提供专业检验师为他们检验问题所在，一旦发现有相关问题，其公司愿意负责及给予协助。

CDL产品没违规成份

行动党无拉港区州议员王诗棋目前已接获31人针对该产品出现副作用的报案纸，受害者来自全马各地及中国，年龄介于18至30岁，以女性居多。她于本月中召开新闻发布会，陪同5名受害的女生讲述她们在停止使用该产品后，所出现的副作用。

针对此事，张玉生今日召开新闻发布会说，Laurustinus有限公司绝对是合法的正规公司，其品牌的所有产品均获得卫生部、SGS国际验证机构及深圳天祥质量技术服务有限公司的认证，包括CDL日夜修复霜。

“CDL产品没有任何质量问题，更没有违规成份。相反，CDL产品拥有多份各国的质检报告及国际认证，可资证明。”

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对产品不适可联系客服

他说，其公司对于售后服务体系不够完善的方面，导致顾客体验不佳，加上之前的谣言事件带给顾客不便，其公司对此做出深刻的检讨和反思。

他表示，该公司会对之前体验不佳的顾客负责，并呼吁对产品使用不当而产生不适的顾客，若未能得到妥善的售后服务，可随时联系公司客服。

“顾客可拨打电话：03-27151064反映问题，或者前来公司（H-3-10，Plaza Arkadia,No.3Jalan Intisari Perdana,Desa Park City,52200Kuala Lumpur），我们将有检验师为有关人士作出咨询。”

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商场将设专柜提供资讯

他指出，配合CDL品牌的发展，该公司承诺将会尽快完善及强化售后服务，令顾客能得到更优质的体验。

“因误会中的错误信息，对CDL品牌形象的打击，令顾客对品牌的信任度降低。因此，该公司将在商场设立品牌专柜，提供产品相关资讯，并让顾客能更好的体验品牌服务和产品。”

询及产品包装是否附上认证，他说，其公司所有的品牌均通过认证，因此在今年3月起已在产品的新包装上附上“NOT”认证编号。（卫生部给予化妆品的认证编号是“NOT”）

防假冒盼向代理购买产品

他说，该公司担心市场上有仿冒的产品流出，其公司已发出通告，希望顾客能直接向其公司的相关代理购买产品。

他表示，该品牌的原产地在中国及香港。不过，为配合推出新产品的缘故，现阶段该公司已停止制造及宣传有关产品，最后一次制造及进口该产品的日期为7月18日，惟目前代理手上仍有该批产品，顾客依然可以购买。

询及王诗棋已将该产品送到卫生部进行化验一事，张玉生表示对该产品的化验结果有信心。

刘勇辉：逾100顾客投诉

仅1人皮肤敏感获治疗好转

其公司代表律师刘勇辉指出，该公司已在本月12至19日发出官方通告，通知欲投诉该产品的顾客前来作出投诉。

“在该段期间，有超过100名顾客前来投诉，当中只有1名顾客遭遇皮肤敏感的问题，我们提供治疗后，后者的脸部已好转许多。”

在场者尚有该公司总监陈思敏、总代理叶女士及代表律师黄女士。