范纯玮．告别2018 2018年确实是一个代表性年份，因为它是一个官场现形记的结束，也是另一个官场现形记的开始，身为观众的我们可以选择继续研究和探讨，当然也可以置之不理。

这是我在2018年最后一篇《真情告白》，就来个告别篇吧。

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一踏入2018年，是铺天盖地的大选日期预测，一直猜到4月终于解散国会，然后进入竞选期及投票日，结果换了政府，进入希盟执政时代。

换了政府的半年来，一度人心动荡过，也曾质疑和担心过，多少人还在盼望及期待着，希望迎来了不同以往的国家，一个公平、透明、去种族化及经济起飞的马来西亚。这些日子来，多少人在期望后失望接着灰心中度过，因为期待改朝换代后依然没法实现心中所想，甚至部份政策还背道而驰，将国家摆上遭受国际舆论的尴尬位子，让清醒的人们感到不是滋味。

有些部长的表现，并不如当反对党的出色，他们的言论也没有之前所说的有理，还搬出一些荒谬的逻辑和道理，叫支持者感到尴尬。

不能否认，改朝换代是一支大队伍，是多少人用10年的热情换来，要全盘否认他们自己的决定绝对不容易，所以大部份选择沉默，或者坚持自己所选是正确，不必鞭策，也不必多言。

半年，足以改变很多事情，改革许多不正确的政策，但我能感受到的是更加种族化、政治化、宗教化，一套从前实行过的政策再循环使用，心能不累吗？我觉得真的够了。半年足以看清很多人的真面目，且不要说“忍耐”两年再谈，当许多政策成形后，利益关系随之形成，新人上台要大刀阔斧，不是那么容易的事情。

2018年确实是一个代表性年份，因为它是一个官场现形记的结束，也是另一个官场现形记的开始，身为观众的我们可以选择继续研究和探讨，当然也可以置之不理。

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我觉得，2018年将结束，是时候放下这分执着和纠结，2019年展开新生活，自我过上更好的生活。