承诺马运会预算·柔佛王储：青体部未有下文

(柔佛.新山27日讯)柔佛王储东姑依斯迈针对青体部承诺拨给马运会柔州主办方的预算未有下文,抨击当局在过去8个月未有召开相关会议及给予答复,就连见上一面都难。

东姑依斯迈今日在推特推文指出,柔佛州作为2020年马运会的东道主,青年及体育部长赛沙迪早前告知柔州青年、体育及文化委员会主席莫哈末库赞,指青体部已有为柔州准备一笔承办马运会的预算。

然而,他指出,在过去8个月并没有任何进展,并质疑青体部当初为何要承诺此时。

他接着在另一则推文中表示,许多青年已向他表达失望的心情,他也接获不少人的投诉。

“针对这起事件,我并没有权利做任何事,我只能向有关当局表达意见。”

“如果没办法实现这些诉求,至少要聆听。”

他也在下一则推文中抨击道,既然已给予机会出席大会,与协会或人民会面,那就聆听他们要表达什么。

“即便你无法满足他们的需求,至少赏脸与他们见面,不要阻止或吩咐你的助理们去应付他们。”

Johor supposed to hst SUKMA 2020. Sebelum ini Menteri belia dan sukan mengatakan kepada Exco sukan dan belia negeri Johor yang beliau sudah ada budget untuk State for SUKMA. But for the last 8month, nothing. No meeting, no answers. Nk jumpa susah. Why promise in the first place?

Beri perluang untuk majlis, persatuan, atau rakyat berjumpa. Listen to them and what they have to say. Even if you cant fulfill pemohonan mereka. Atleast beri muka untuk berjumpa. Jangan block or suruh your assistants to handle them.