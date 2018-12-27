哆哆糕峇拉煎可可饮料．甲鉴定3特色农产品 联邦农业销售局（FAMA）主席依萨依斯迈表示，该局鉴定“哆哆糕”（Kuih Dodol）、“峇拉煎”（Belacan）及“Koko Minda Plus”可可饮料为马六甲特色农产品，并将与甲州政府商讨打造为国内及国际的大马旅游农产品。

联邦农业销售局鉴定“哆哆糕”、“峇拉煎”及可可饮料为马六甲特色农产品，可发展为大马旅游农产品。（图：星洲日报）

（马六甲26日讯）联邦农业销售局（FAMA）主席依萨依斯迈表示，该局鉴定“哆哆糕”（Kuih Dodol）、“峇拉煎”（Belacan）及“Koko Minda Plus”可可饮料为马六甲特色农产品，并将与甲州政府商讨打造为国内及国际的大马旅游农产品。

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他透露，当局在鉴定各州特色农产品后，将以大马各州特色农产品为名编辑成书，让更多爱好者及游客认识大马的独特农产品。

依萨依斯迈今早出席在马六甲联邦农业销售局举办的“我的最佳选购2.0”（My Best Buy2.0）农业展销会及移交三轮摩哆仪式时，向媒体这么表示。

计划14州选出14产品

依萨说，联邦农业销售局打算选出14州14个产品，即每个州属各一个特色产品，但各有多元用途，反映出各州的特色；反之，若一个州属太多产品，则会造成混淆。

他说，早前在出席各州活动时鉴定了不少特色产品，如吉打的都亚浪（Tualang）野生蜂蜜、森美兰的玉蜀黍、柔佛的黄梨及霹雳的榴梿等。

他认为，从历史城的角度而言，“哆哆糕”和酸辣食（Asam Pedas）是甲州最具潜能的产品，有关当局可以进一步宣传和推广。

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“我的最佳选购2.0”降生活费

依萨表示，“我的最佳选购2.0”展销会旨在降低市区人民的生活费，购买到比市价便宜高达50%的农产品，同时可让农场直销以比批发价更高的价格展销农产品，提升收入。

他说，截至今年11月30日，当局已在全国各地举办162场“我的最佳选购2.0”展销会，带来1400万令吉交易量，吸引超过113万参观人次；而马六甲则有62场，参与企业家有60人，制造超过37万1477令吉交易量。

“此次展销会共有15名商家参与，我们希望2019年在马六甲能举办60场展销会，带来40万令吉的交易量。”

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赠三轮摩哆车助小农民

在三轮销售摩哆车方面，他表示，这是帮助耕种面积不超过1依格的小农民，将农产品运到销售中心售卖的交通工具，从2009年开始落实至今已送出610辆给全国小农民，为后者带来超过2400万令吉生意量，明年则希望再赠出40辆。

“马六甲方面，2009年至今送出34辆，带来104万令吉生意量，明年预计再送出6辆，以带来累积180万令吉生意量。”

出席者有联邦农业销售局总监拿督阿末依萨、副总监（营运）拿督娜姿芭、代副总监（企业发展）拿督末沙尼哈山及甲州分局局长仄萨慕丁。