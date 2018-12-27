火魔夜袭制面厂．机器材料付诸一炬 制面厂深夜失火，板屋厂房瞬眼化为废墟，5台价值不菲的机器及制面材料也全部付诸一炬，惟幸未造成任何人命伤亡。

望万州议员黄和平（右二）闻讯后，前去现场慰问事主戴志辉（左三）。（图：星洲日报）

（马六甲．野新26日讯）制面厂深夜失火，板屋厂房瞬眼化为废墟，5台价值不菲的机器及制面材料也全部付诸一炬，惟幸未造成任何人命伤亡。

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遭大火焚毁的是野新海南村的戴氏制面厂，位于津津路野新福建公会会所对面的木屋区，每天生产约300公斤的黄面，是野新区内巴刹及面食摊档主要供应商。

戴志辉：住厂房伯父及时救出

厂主戴志辉（52岁）说，晚上11时许接到朋友电话通知厂房失火，惟当他赶到现场时，虽见消拯员已将火势扑灭，惟厂房已烧成废墟。

他说，幸好消拯员及时赶到，大火只烧毁他的厂房，没有波及隔邻的木屋。而他的一名在厂房住宿的80多岁的伯父，也被邻人救出扶离灾场。

“大火将厂房内5台制面机器烧成废铁，前一天才购买的百多包25公斤装面粉，也被烧成整堆的胶片状废物。其他物件如电视机、脚踏车等家具及用具也全部报销，损失一时无法估计。”

50多年历史父业化灰

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戴志辉说，这间木屋厂房是他在中学毕业后继承的父业，迄今已超过五十多年的历史，一向平安无事，不料在一夜间，多年心血化为乌有，令他痛心不已。

他说，厂房多年来只是一名年老的伯父住宿看顾，他与妻子及孩子都住在野新进步花园的住家。他例常是在每天凌晨3时，从进步花园来到厂房，在一名工人的协助下，进行制面工作，直至早上9时左右，可以生产约300公斤的黄面，然后分别派送至各销售摊档。

他怀疑是电流故障引起火灾，惟一切尚待有关当局调查。