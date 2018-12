连续6年圣诞节.Jennifer Lawrence探访病童 前日圣诞节,Jennifer就再次到诺顿儿童医院探访病童,身穿灰色樽领毛衣的Jennifer,一头长发垂在肩上,她跟小朋友聊天外,又和工作人员合照。这已经是她连续第6年到访诺顿儿童医院,似乎已成为她个人的圣诞节传统节目了。

(美国27日讯)奥斯卡影后Jennifer Lawrence来自美国肯塔基州的一个小镇,她自从走红后,绝不忘本,每年圣诞节,总会返回家乡跟亲人一起过节,而且每次都会到访当地的诺顿儿童医院,今年亦不例外。

其实Jennifer不但出力,也有出钱,两年前她捐赠200万美元成立基金给该院开设儿童心脏科深切治疗部;除关注医疗问题外,Jennifer也参与不少公益事务,包括残奥、关注反贪腐法案;在Time's Up运动中,她也积极发言。(香港明报)

Jennifer Lawrence and the @LOUTFT brought joy to @NortonChildrens on 7W and the PICU on 4. True down to earth person who cares. Honored to be part of this day! @terrymeiners @tonyvanetti pic.twitter.com/JibpLuDBPN

— Cletis Evans (@CletisEvans) 2018年12月25日