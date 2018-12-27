连续6年圣诞节．Jennifer Lawrence探访病童 前日圣诞节，Jennifer就再次到诺顿儿童医院探访病童，身穿灰色樽领毛衣的Jennifer，一头长发垂在肩上，她跟小朋友聊天外，又和工作人员合照。这已经是她连续第6年到访诺顿儿童医院，似乎已成为她个人的圣诞节传统节目了。

（美国27日讯）奥斯卡影后Jennifer Lawrence来自美国肯塔基州的一个小镇，她自从走红后，绝不忘本，每年圣诞节，总会返回家乡跟亲人一起过节，而且每次都会到访当地的诺顿儿童医院，今年亦不例外。

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前日圣诞节，Jennifer就再次到诺顿儿童医院探访病童，身穿灰色樽领毛衣的Jennifer，一头长发垂在肩上，她跟小朋友聊天外，又和工作人员合照。这已经是她连续第6年到访诺顿儿童医院，似乎已成为她个人的圣诞节传统节目了。

其实Jennifer不但出力，也有出钱，两年前她捐赠200万美元成立基金给该院开设儿童心脏科深切治疗部；除关注医疗问题外，Jennifer也参与不少公益事务，包括残奥、关注反贪腐法案；在Time's Up运动中，她也积极发言。（香港明报）

Jennifer Lawrence and the @LOUTFT brought joy to @NortonChildrens on 7W and the PICU on 4. True down to earth person who cares. Honored to be part of this day! @terrymeiners @tonyvanetti pic.twitter.com/JibpLuDBPN

— Cletis Evans (@CletisEvans) 2018年12月25日