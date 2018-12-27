葡村民众忽视雪花喷雾禁令．明年平安夜加强执法 州政府将于明年平安夜加强葡萄牙村的执法工作，禁止小贩售卖雪花喷雾；村长彼得对此表示欢迎，认为有助改善目前每年平安夜后因为雪花喷雾造成大堆垃圾的情况。

接近午夜12时，民众都涌到葡萄牙村广场的耶稣塑像等候迎接圣诞节的到来。（图：星洲日报）

（马六甲26日讯）州政府将于明年平安夜加强葡萄牙村的执法工作，禁止小贩售卖雪花喷雾；村长彼得对此表示欢迎，认为有助改善目前每年平安夜后因为雪花喷雾造成大堆垃圾的情况。

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郑国球：应顾及游客安全

甲州房屋、地方政府、环境事务及绿色工艺委员会主席拿督郑国球强调，政府明年将加强葡萄牙村平安夜的执法工作，对付售卖花喷雾的小贩。

他对于今年前往葡萄牙村倒数圣诞的民众，一再忽视当局禁止使用雪花喷雾的禁令，公然使用雪花喷雾，感到非常失望。

他昨日前往甘榜亚答乡村社区管理理事会主席马丁住家一同欢庆圣诞节时，在新闻发布会上表示。

“我向无辜遭到雪花喷雾喷射的民众说声对不起，我们也承诺明年将会做的更好，包括派遣市政厅执法人员取缔售卖雪花喷雾小贩们。”

他说，事实上，市政厅并没有发出执照给小贩于平安夜到葡萄牙村摆档做生意。

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他说，尽管村委会在多年前就开始禁止雪花喷雾，但许多民众不理会，今年大家还是使用该喷雾。

他也呼吁民众要顾及其他游客的安全及感受，尤其勿对孩童喷雾。

他说，因为民众贪玩，除了带给人不便以外，还在倒数后留下许多喷雾的罐子，给村民制造垃圾。

彼得：倒数后喷雾罐满地

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葡萄牙村村长彼得受询时表示，人们平安夜当晚使用雪花喷雾是多年来该村村民面对的困扰，包括倒数后留下的垃圾。

他指出，一些售卖雪花喷雾小贩从去年就开始订货，而他也相信若执法人员严厉执法，将会改善目前的情况。

他说，每一年的平安夜都会有因为该喷雾而造成争执的民众，他也在平安夜多次扮演“和事佬”角色，有时严重甚至必须报警处理。

他表示，该村聘请了大约30名志愿警卫团指挥交通，村民们也在倒数后清理垃圾至凌晨4时。

马丁：人潮太多

难控制场面

另一方面，马丁指出，葡萄牙村于12月16日开始便安排志愿警卫团在该处的许多路口指挥交通，同时在该村多处贴上禁止使用雪花喷雾的告示牌。

他说，在平安夜以前都没有人使用雪花喷雾，然而平安夜当晚因人潮太多，以致无法控制场面。

他说，部份使用该雪花喷雾的民众甚至将喷雾直接对准他人脸部喷射，这对人尤其是孩童非常不好。

“明年我们安排执法人员在现场，可以起阻吓作用。”

在前晚的平安夜，大量游涌入葡萄牙村感受圣诞气氛，场面非常热闹。

可是，令人遗憾的是，民众依然无视当局的禁令，继续使用雪花喷雾，情况甚至比去年更严重。

平安夜当晚大约有近10个小贩售卖雪花喷雾，散场后留下罐子给村民。

晚上11时45分时，大家不约而同涌入耶稣塑像广场周围倒数圣诞节的到来，大约12时30分时，民众才逐渐散去。