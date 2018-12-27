乱丢垃圾露天焚烧．惊动消拯员灭火 峇株安南大班镇及工业区商民乱丢垃圾，不仅影响市容，日前更有人露天焚烧垃圾，一度惊动消拯队伍到场灭火。

工业区附近空地成了他人乱丢垃圾的场所。（图：星洲日报）

（马六甲26日讯）峇株安南大班镇及工业区商民乱丢垃圾，不仅影响市容，日前更有人露天焚烧垃圾，一度惊动消拯队伍到场灭火。

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谢守钦：工厂乱丢垃圾接罚单

甲民主行动党格西当州议员谢守钦表示，日前接获居民的投诉，也前往当地多个乱丢垃圾的“黑区”巡视，发现当地商民随地丢弃大大小小的垃圾，影响市容。

“巡视期间，也有市民要求市议会主席亲临现场。针对此我也被市议会告知，该会已针对工厂乱抛大型垃圾的问题，开出罚单。”

他说，这些废弃在路旁或沟渠旁的大型垃圾，不外乎废弃车子、建筑材料、宝丽龙及工业塑料袋等，有个商家甚至公开焚烧工业废料，以致工业区一带弥漫着浓浓的异味。

“露天焚烧的问题，也一度惊动了消拯队伍的到来，由于焚烧现场周围没有消防栓，当时消拯队伍还被迫到较远的地方，衔接水管灭火。”

他说，露天焚烧是违法的行为，而且还会造成空气及环境的污染，这足以影响个人或他人的健康。

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地方政府应主动解决问题

“我也曾多次强调，地方政府的角色是要主动解决问题，也要做好监督及定期巡逻的工作，而不是等到问题发生了，才逐一解决。”

他说，地方政府也不能抱着既然清理了，还是会有人继续丢垃圾的态度，而不继续展开清理垃圾的工作，若南方环保公司承包商无法履行清理垃圾的职责，他认为有必要进行撤换。