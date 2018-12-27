博格巴重新找到乐趣‧熟悉的红魔回来了 当中，变化最大的是法国球星博格巴，他在上轮贡献两记助攻，本轮又梅开二度，两轮创造了4球。

继上轮贡献两记助攻后，博格巴（中）在本轮又梅开二度，穆里尼奥的下课让这名法国球星迎来大爆发。（图：法新社）

（英国‧伦敦27日讯）“红魔”曼联暂代主帅索尔斯克亚表示他熟悉的博格巴回来了，而曼联球迷表示，他们熟悉的那支红魔回来了。

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在穆里尼奥下课后，曼联全队找回了踢球的乐趣，他们在上轮客场以5比1大胜卡迪夫，本轮再次主场以3比1大胜哈德斯菲尔德，红魔在暂代主帅索尔斯克亚的带领下展现截然不同的精神面貌。

博格巴两轮造4球

当中，变化最大的是法国球星博格巴，他在上轮贡献两记助攻，本轮又梅开二度，两轮创造了4球。

因此，博格巴在球场上露出了笑容、曼联其他球员也笑了、在看台上的弗格森爵士也笑了，当然曼联球迷也笑得合不拢嘴，穆帅下课让所有人都开心。

索帅在赛后受访时先提及博格巴，他表示这名25岁的法国球星再次享受足球乐趣，这也意味着博格巴在穆帅执教时不是真正的快乐。

索帅说：“这才是我所认识的博格巴，是我在预备队执教时的那个博格巴。他一直是乐天派的孩子，脸上永远挂著大大的笑容。当你为曼联效力时，你应该感到开心，你身负责任，而且为曼联踢球是一种荣誉，他一直是曼联的孩子。”

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“他知道为曼联踢球所代表的意义，在上一场比赛，他奉献了两次助攻，这一次他打入两球，我希望他能享受这样的足球。”

曼联近18个节礼日主场不败

曼联在击败哈德斯菲尔德后在近18个节礼日的主场保持不败，战绩是15胜3平，而他们在本轮后积32分继续排名第6，落后第4名的切尔西8分。

在穆帅离开后，曼联总算摆脱龟缩的防守战术，索帅主打攻势足球，让曼联再次“魔性大发”，让英国著名媒体《BBC》大呼：“这不就是曼联踢球的方式吗？原来曼联的这一批球员有这样的能力，只是穆帅未能将他们的潜能挖掘出来。”

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现在，老特拉福球场梦回弗格森执教时代，山呼海啸的欢呼声再次此起彼落。