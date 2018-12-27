柏淡岭要收停车费了？．市厅店前设收费亭引不满 市政厅上周于柏淡岭的商店区入口处设置栏杆及收费亭，准备私营化停车收费，引起商民不满。

柏淡岭的商店入口处，于上星期突然多了一个停车收费亭。（图：星洲日报）

（马六甲26日讯）继巴当知甲的妮华娜花园后，如今轮到晋巷的柏淡岭。

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市政厅上周于柏淡岭的商店区入口处设置栏杆及收费亭，准备私营化停车收费，引起商民不满。他们认为，目前没有收停车费，而原本门市生意就已不多，再加上有2间安老院和一间酒店，如今实施栏杆式的私营化停车收费制度，非常不恰当，因而要求拆除收费亭，取消停车收费制。

李承峰：停车收费无利可图

商民今日向马青署理团长蔡求伟投诉，并认为市政厅此举不但无利可图，对商家和居民造成不便，也引起安全问题。

商家李承峰指出，当地的门市顾客本来就不多，除了业者和职员停放车辆，店前的停车位很多时候都是空着的。他说，如今入口处多了一个收费亭，市民若要转进来购物，都要三思而行。

恐影响生意

他指出，平日顾客上门买东西，大多数是逗留数分钟，买好后就离开，要是日后必需缴费，他担心生意会受影响。

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目前，当地商店前的停车位是免费的，李承峰说，据悉，收费制将在明年1月开始。

他说，当地只有约20家左右的商店，门市生意不多，停车收费制可说无利可图。“在上个星期，当局就派人来在停车位上划编号。”

潘永祥：出入口被封引起安全问题

柏淡岭居民协会主席拿督潘永祥说，如今停车收费已进步得可采用手机运动程式，市政厅却在商店入口处设立收费亭是倒退的做法。

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他指出，该商业区有两家安老院和酒店，令人担心发生紧急事故时，出入口皆被关着，引起安全问题。

他说，商店后方就是住宅区，在佳节时，出入的车流量比较多，甚至必需排长龙以通过保安亭。

“当保安亭出现长龙时，居民就会使用商店前的道路，绕一圈从居民通道回家，避开长龙。”

消费人车停路旁阻碍交通

他也担心一旦实施停车收费，前来购物的消费人不愿缴费而把车停在路旁阻碍交通，对居民回家造成不便。

潘永祥说，居民并未反对停车收费，但市政厅未了解当地情况就实行此措施，是不恰当的。

在场者包括居协署理主席李茂畅及副秘书简嘉荣。

商店区有安老院和酒店，佳节时住宅的保安亭常排长龙，居民于是绕道商店的道路转回家，因此商民皆认为设置收费亭非常不恰当。（图：星洲日报）

蔡求伟：将要求市厅重新考虑

马青署理团长蔡求伟说，他将致函市政厅交通小组，要求重新考虑，体谅商家和居民的处境。

他说，有关收费亭是在一天之内就做好，市政厅在采取此举措之前，并没有给予商家通知。

他说，商家向他投诉，担心一旦实行停车收费后，将引起各方的不便。

蔡求伟说，据他所知，市政厅已将市内多个住宅区前的商店停车位，私营化给承包商管理，此举已引起了市民不满。

建议实施前与商民讨论

他说，柏淡岭的商店区并不适合设立收费亭，因而建议市政厅在通过此措施之前，应与商家或居民讨论。

他说，当地的门市生意并不多，当局要在该处收费并不合理，加上经济低靡，此措施并无法带来有效的收益。

“如今设了收费亭，公众要进来消费也会多加考虑，无形中造成商家受影响。”