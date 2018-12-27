英超‧蓝狮第10位百球球员‧哈扎德要成为传奇 这是哈扎德效力蓝狮的第100和第101个进球，成为切尔西史上破百球第10人。

哈扎德此役梅开二度，还为切尔西打进破百球的里程碑，他有望继续创造纪录。（图：美联社）

（英国‧伦敦27日讯）哈扎德梅开二度再现球王本色，成为切尔西历史第10位破百球球员，比利时国脚赛后深情表白：要成为切尔西传奇！

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在昨日英超第19轮争夺，切尔西凭借中场核心哈扎德在第45分钟打破僵局，随后沃特福德在半场结束前补时第3分钟，由佩雷拉扳平比分。易边战，哈扎德在第58分钟禁区内被放倒，他亲自主罚点球命中，锁定胜局。

创造本季多项纪录

这是哈扎德效力蓝狮的第100和第101个进球，成为切尔西史上破百球第10人。

本赛季，哈扎德出场18次，其中15次首发，打进10球送出9次助攻，直接参与19球，英超中无人出其右。

另外，哈扎德在英超中的被侵犯数（59次），过人成功数（52次），机会创造数（50次）和助攻数（9次）也是最多的。

BBC：哈扎德凭一己之力致胜

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BBC的特约评论员帕特．内文用一句话总结了这场比赛，“最终，实力的差距决定了比赛结果。两队的实力差距就是切尔西拥有一个鹤立鸡群的哈扎德。有人可能不喜欢哈扎德位置前移至锋线的思路，但今天他凭一己之力率领切尔西拿到了3分。”

而哈扎德在赛后也送上了蓝狮球迷一份圣诞大礼，他深情表白：“这（破百球）意味着很多，特别是考虑到我们今天（周三）赢球了。能在切尔西这家梦幻般的球会打进101球，让我永生难忘。现在，球迷、职员和队友肯定希望我能进更多球。我希望能多为切尔西进球，然后成为兰帕德、德罗格巴和特里那样的传奇。至于场上位置，我甚至可以踢中卫，只要球队赢球就好。”

蓝狮主帅萨里也毫不掩饰对哈扎德的喜爱，他赞扬说：“我认为哈扎德踢得非常好，不仅因为他取得了两个进球，而且他与队友配合得很好，在开阔的地带的表现也很出色。他出现在任何位置我都喜欢，他是一位了不起的球员。”