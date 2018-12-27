巴生汽车跳蚤市集·美食文创待“挖宝” 市集一直是地方文化创意的指标，也是一场生活艺术的表演；而汇集美食、文创、手作、二手衣物等元素的巴生汽车跳蚤市集，也吸引不少民众前来一探究竟与“挖宝”！

迈入第18届的巴生汽车跳蚤市集，是巴生区唯一的汽车市集。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生26日讯）市集一直是地方文化创意的指标，也是一场生活艺术的表演；而汇集美食、文创、手作、二手衣物等元素的巴生汽车跳蚤市集，也吸引不少民众前来一探究竟与“挖宝”！

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巴生汽车跳蚤联盟迄今已迈入第18届，该社团早前透过脸书号召，并在巴生绿林镇（BandarBotanic）嘉斯敏4路停车场举办的巴生汽车跳蚤市集，共有57名来自巴生雪隆区私家车车主参与。

1月份将办两场

不过，错过这一场的民众，也不用失望，该联盟将于明年1月份举办两场市集，即1月20日早上7时30分至11时30分，以及1月26日下午4时至晚上9时，地点都在嘉斯敏4路。

活动当天映入眼帘的是一个接着一个的后车厢，以及络绎不绝的人潮；而摊主在自身的后车厢前摆放折叠式桌子，摆卖各类商品，包括文创手作、熟食、小吃、二手衣、个人收藏品、塔罗占卜等等，应有尽有。

策划人李佩琪受询时说，文创产业必须让更多人看见，盼能藉此鼓励更多年轻及个体创业者勇于实践创业的梦想。



五彩缤纷、鲜艳夺目的花盆和植物，为市集营造一股文创与艺术氛围。（图：星洲日报）

设游戏环节回馈支持

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她透露，为回馈民众对市集的支持，这届市集会向摊主征收10令吉的活动费用，以及50令吉的可退还抵押金，以确保摊主有妥善处理垃圾与维护环境的整洁。

她说，为了回馈部份市民的支持，当天也设立游戏环节，只要参与游戏就有机会赢取一份小礼物，且无需支付游戏费用。

“创意市集实为文创产业的一环，盼能为汽车市集打造出别有一般的商业化市集与不同的面貌，若文创市集以商业利益为目的，便会失去原有的意义。”

她说，参与者最低限度是要有一辆车，为创造独具一格的文创市集，因此并不会录用摆卖一般商品的挡主。

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“我也感谢《星洲日报》对于本活动的支持与报道，让民众晓得巴生汽车跳蚤市集的存在，而目前脸书社团已累计2544名网民成为会员。”



巴生汽车跳蚤市集售卖的物品琳琅满目，手工肥皂更是吸引不少民众购买。（图：星洲日报）

李佩琪：推广文创再辛苦也值得



李佩琪坦言，她从开始接手第11届的市集，用了一个月的时间才招募26个摊主参与，如今看见自己的坚持也有所收获，虽辛苦却也甘之如饴，即便这是项吃力不讨好的工作。

“我本身还有一份正职，平常也有自己的事要忙，有时候会感到很累，毕竟只有我一人处理所有繁杂琐碎的事务；但为了推广巴生汽车跳蚤市集的文创产业，我觉得再辛苦也是值得的。”

李佩琪透露，未来市集会配合主题或节日举办相连的活动，并预告明年2月的市集会停办一届，欲知更多详情，可浏览巴生汽车跳蚤联盟市集的网页。

“希望制作手工的温润、物品的温度，以及艺术职人的原创精神，能透过这一场场的市集来延续文创产业。”



环保爱好者手工制的环保用品，吸引不少民众瞩目。（图：星洲日报）

推广手作针织品

巫慧珊、巫慧晶（摊主）



“我们是在脸书上看到有关汽车跳蚤市集的讯息，进而申请摆摊，也是首次参与汽车跳蚤市集。

之前只有在网络上售卖物品，为了推广手作针织艺术品，便来参与市集。”

让更多人看见文创

李佩琪



文创产业必须让更多人看见，即便辛苦也甘之如饴。

第四次参与市集

梁思敏（摊主）



“这已是我第四次参与巴生汽车跳蚤市集。我初时只在网络售卖，之后晓得巴生有文创市集，就报名参与，以推销自己的作品。

由于我售卖的东西属于季节性，销量时好时坏。

本次摆放在摊位前的花，价格在19至45令吉之间。”