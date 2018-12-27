勿把便利建在他人不便上．别再霸占障友车位 芙蓉市议员黄秀萍日前在芙蓉亚沙路新商业区准备用餐时，发现残障人士专属泊车位，被一辆没有任何残障人士身份识别车贴的汽车占用，由于附近的残障人士泊车位已泊满，她和司机唯有把车停在路边等候。

黄秀萍将滥用残障人士泊车位事件上载到脸书，引起网友讨论。

（森美兰．芙蓉26日讯）请停止滥用残障人士泊车位（OKU Parking），把它留给更需要的人吧！

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许多商业区或公众场所都设有残障人士停车位，都是专门设置供行动不便或残障人士使用，然而，这些已经非常少的残障人士泊车位，仍被非残障人士为了贪方便而占用，忽略了真正有需要的人。

黄秀萍：障友权益被剥夺

芙蓉市议员黄秀萍日前在芙蓉亚沙路新商业区准备用餐时，发现残障人士专属泊车位，被一辆没有任何残障人士身份识别车贴的汽车占用，由于附近的残障人士泊车位已泊满，她和司机唯有把车停在路边等候。

“我当时让司机下车打包食物，并在车内等了约半小时后，看到一家四口步出茶餐室，直往残障人士停车位取车，他们当中并没有任何残障人士，换言之，他们是占用了残障人士泊车位。”

让她遗憾的是，在这一家四口开车离开后，又有另一辆汽车驶入残障人士泊车位，然后进入茶餐室，此车的人也没有残障人士。

她对此感到气愤，她强调，残障人士泊车位，就是为残障人士提供便利，而不是让四肢健全者滥用，导致残障人士不便。

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她也炮轰滥用残障人士泊车位的自私行为，无论任何理由，都不应该剥夺残障人士的权益。

“每次经过上述路段，我都会特别留意该茶餐室的残障人士专属泊车位是否又被滥用，几乎每次经过都会发现有车泊在该泊车位，只是距离太远，无法确认有关汽车是否有OKU车贴。”

促严厉执法对付滥用者

黄秀萍已针对残障人士专用泊车位经常被占用事件，向森州行政议员张聒翔反映，同时也在市议会的月常会议上提呈有关课题，希望能够引起关注。

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据了解，芙蓉多个地区都经常发生非残障人士滥用残障人士专用车位，黄秀萍认为，主要是因为“虽有立法，但执法不严”的因素。

“过去，我接到很多残障朋友申诉，如今，我成为了市议员后，对类似事件无法遏制感到无奈，只要执法单位没有严厉执法，要减少类似问题出现都会是空谈。”

她认为，执法单位必须严厉执法，对付所有滥用残障人士专用车位的民众，她也希望芙蓉市议会能够仿效淡边县议会的执法，在残障专用泊车位告示牌上，附加设罚款条规，以警惕市民。

林佑星：执法单位应加重罚款

芙蓉市议员林佑星坦言，自己曾见过很多没有公民意识的驾车人士滥用残障人士专用车位，甚至他上前理论时，对方还趾高气昂，丝毫不觉得自己的自私行为会影响到真正有需要的残障人士。

“我们应该设身处地，为残障人士着想，就算没有泊车位，大不了再等一等，或者泊远一点的地方，而不是将自己的便利建在他人不便之上。”

他建议执法单位应该加重罚款或惩罚，杀一儆百，严惩所有不遵守交通规则的驾驶人士。