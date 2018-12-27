英超‧魔鬼赛程频掉链子‧枪手争四又悬了 阿申纳在客场遭到“海鸥”布赖顿抢走1分，近4场各赛事只得1胜1和2负，联赛客场连续3场不胜，下一轮要作客利物浦，争四形势确实不乐观。

加蓬射脚奥巴梅扬在开赛第7分钟就破门，他继续以13个进球独占英超射脚榜榜首。（图：法新社）

（英国‧伦敦27日讯）进入岁末，英超也就进入魔鬼快车的赛程，而“枪手”阿申纳在客场遭到“海鸥”布赖顿抢走1分，近4场各赛事只得1胜1和2负，联赛客场连续3场不胜，下一轮要作客利物浦，争四形势确实不乐观。

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加蓬射脚奥巴梅扬在开赛第7分钟就破门，他继续以13个进球独占英超射脚榜榜首，而包括上赛季共32场英超联赛，他直接参与了30球（23个进球+7次助攻），表现始终稳定的黑色闪电，将是阿申纳在下轮作客安菲德的最大武器。

奥巴梅扬向萨拉赫下战书

而他与萨拉赫的金靴之争，也将在下一轮成为焦点之一。目前萨拉赫以1球落后屈居射脚榜次席。

尽管阿申纳全场控球率达到68%，7次攻门4次射正，但布赖顿的进攻也颇有威胁，12次射门3次射正，而洛卡迪亚就是在第35分钟抓住阿申纳后防的失误而扳平比分，也使枪手在本季客场场场丢球。

本场另一话题，是奥兹尔早早在半场结束后就被换下场，要知道上一轮联赛对阵伯恩利时，是这位德国中场导演了两个进球。

奥兹尔半场被换下

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对此，阿申纳主帅伊梅利解释是战术需要，他说：“（中场换下奥兹尔）是出于战术决定，每场比赛都一样。有时候我需要改变战术，我就需要进行换人。”

无论如何，枪手在下半场未能改变局势，双方最终都没有再破门，似乎伊梅利的调整也未见成效。