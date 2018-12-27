英超‧亚洲史上最强‧孙兴慜当之无愧 要说现今世界足坛的“亚洲一哥”，相信26岁的韩国天王孙兴慜当之无愧，而若要说历史上最强的亚洲球员，其实孙兴慜也当之无愧。

韩国天王孙兴慜 梅开二度，是热刺以5比0大胜伯恩茅斯，收获5连胜的关键。（图：法新社）

（英国‧伦敦27日讯）要说现今世界足坛的“亚洲一哥”，相信26岁的韩国天王孙兴慜当之无愧，而若要说历史上最强的亚洲球员，其实孙兴慜也当之无愧。

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两轮独造6球

试问在此之前，哪名亚洲球员曾连续在英超上演梅开二度的好戏，又试问在此之前，哪名亚洲球员曾在连续两轮英超制造6球？这些壮举全部由孙兴慜完成，他在上轮对垒埃弗顿时贡献2球1助攻、此外还参与一次进球，而在本轮联赛对垒伯恩茅斯，他再次独中双元，助热刺热刺主场以5比0大胜。

而在此役后，孙兴慜已连续三轮联赛破门，一共打入6球。更惊人的是，他在过去9轮联赛贡献7球3助攻，这样的数据此前没有任何亚洲球员成功达到。

孙兴慜自2015年加盟热刺后逐渐展现一流边锋的水准，他不仅有着高效简洁的突破能力，破门的方式也是五花八门，证明了亚洲球员不仅能在欧洲五大联赛争得一席之地，且还能成为左右胜利的关键球员。

孙兴慜估价达3.8亿

如今，孙兴慜在转会市场的估价为8000万欧元（约3亿8000万令吉），试问在此之前有哪位亚洲球员达到如此身价？

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孙兴慜火爆的表现助热刺收获5连胜。目前，热刺绝对有望争夺本赛季的英超冠军，但该队主帅波切蒂诺却放低姿态，称曼市和利物浦才是冠军的争夺者。

波帅：红军曼市才是夺冠热门

他说：“虽然我们处在有利的位置，但利物浦和曼市才是冠军真正的有利争夺者。我们目前仅比第3名多出了1分，但曼市是卫冕冠军，利物浦也做得很棒，我们在这两支球队之间显然还有很多工作要做。”

“不管怎样，用正确的方法获得信心很重要，胜利让我们更加相信自己，但我们需要一步一步来思考未来的事情，确保可以以最好的状态迎接之后的比赛。接下来的赛程很紧凑，我们需要三天踢一场比赛，我们刚刚结束了赛季的一半，之后得尽力复制上半程的表现。如果我们可以继续展现出同样的实力和信念，那么在赛季结束的时候或许大有可为。”