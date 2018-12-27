叶朝政：不符资格无法有效执行职务．朱湖村委将大洗牌 “目前，大部份管委会成员因为个人因素而遭到替换，包括村长及秘书也涉及在内。”

朱湖州选区8个村长或秘书，将会在2019年开始，每个月轮流驻守服务中心2次，与人民接触及解决村民的民生问题。

（朱湖26日讯）朱湖州议员叶朝政指出，基于朱湖选区内的村委会中，大部份村委不符合资格而无法有效执行职务，因此，该选区将会在农历新年前，进行重大的人事替换。

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村长秘书也将被替换

他披露，涉及地区包括8个华人新村、马来甘榜和印度村乡村管理委员会（MPKK）成员。

“目前，大部份管委会成员因为个人因素而遭到替换，包括村长及秘书也涉及在内。”

惟他强调，村委会的人事替换是以人民的权益作为前提，而进行调整，当中不存在针对个人的因素。

叶朝政是于26日在朱湖服务中心，派发由波德申国会议员拿督斯里安华赞助的600个开学书包活动上，这样指出。

在此之前，掌管城市和谐、房屋地方政府与新村行动理事会的森州行政议员张聒翔曾披露，州内共有73名村长及秘书，因涉及刑事前科或报穷等因素，而必须被撤换。

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此外，据悉在朱湖选区中，除了4个华人新村外，其余的马来甘榜及印度村的村长人选仍悬而未决，导致村委会至今仍然无法正常运作。

村长每月须轮流驻守服务中心

叶朝政也决定从明年开始，朱湖选区的8个村委会成员，必须联手处理地方上的各项民生问题及福利工作，尽心尽力为人民服务。

他强调，村委会自今年9月接获委任状后，已经过4个月的“试用期”，如今是时候评估各各村委会的表现，不能再出现“我们还新”的心态。

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“一旦承担起村委会的职务，就必须秉持为民服务的心态，若因为个人因素而无法履行职务，则会面临被测换。”

他指出，为了令市议员和村长各司其职，无论是市议员、村长或秘书都必须挑起各自的责任，包括村长从明年1月起，每个月必须轮流驻守服务中心2次。

他认为，唯有这样，人民就不会“找不到村长”，而村长也可以藉此机会接获人民的民生投诉。

“州议员、市议员和村长将会分工合作服务人民，村长的服务时间表会将会在近期内出炉。”

着重解决逃学问题

此外，叶朝政也说，除了民生问题，他接着也会着重在地方上的社会问题，尤其是学生逃学。

他说，普遍上，朱湖地区的逃学问题一直存在，孩子除了成群结队抽烟、赌博，有者更染上毒瘾，因此，为了逐步减少这种情况，他将会配合村长，对症下药问题解决。

他表示，虽然安华不会经常待在波德申，但他依然心系波德申，把这些书包派发给贫寒家庭的孩子。