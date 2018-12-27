英超‧曼市猝不及防2连败‧红军6分优势称霸半程

利物浦的沙奇里（左）和萨拉赫皆在本轮联赛破门，助利物浦以4比0大胜纽卡索，继续保持联赛开季不败，且收获8连胜。（图：法新社）

（英国‧伦敦27日讯）英超联赛结束半程争夺，随着卫冕冠军曼市再次意外翻船吞下2连败，“红军”利物浦以6分优势领跑半程，而托登罕热刺也乘虚攀上次席。

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英超联赛在昨日展开第19轮的9场争夺，“蓝月亮”曼市客场意外以1比2不敌“狐狸”莱斯特，罕有吞下2连败，同时，利物浦主场以4比0屠杀“喜鹊”纽卡索，一举扩大领先优势。

战罢，红军积51分高居榜首，由于热刺在另一场比赛主场以5比0大胜伯恩茅斯，从而积45分升上了次席。曼市吞下本季第3场败仗后，积44分滑落至第3位，落后红军已达7分，卫冕任务愈益艰钜。

索帅率红魔2连胜

另外，在索斯克亚尔接掌以来，曼联持续进球与赢球，本轮主场以3比1杀退哈德斯菲尔德，拿下2连胜，积32分继续维持第6位。

“蓝狮”切尔西在比利时中场哈扎德梅开二度下，客场以2比1打败沃特福德，积40分守住老四。“鎗手”阿申纳则在客场失分，以1比1遭布赖顿逼和，积分落后切尔西2分，屈居第5。

除了红军与热刺，昨日另一场大胜来自埃弗顿，太妃糖在客场以5比1痛击伯恩利，从上一仗2比6惨败热刺中强势反弹。

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领先6分毫无意义

渣叔：下半程还漫长

在节礼日这一天，“红军”利物浦收获了曼市遭遇2连败的礼物，而他们则以4比0大胜纽卡索，但利物浦主帅“渣叔”克洛普却呼吁球员们不要高兴得太早，因为赛季还漫长。

曼市上轮意外不敌水晶宫，本轮又意外不敌莱斯特，这让豪取8连胜的利利物浦笑开怀，在积分榜进一步甩开这名争冠劲敌。利物浦在本轮是凭借洛夫伦、萨拉赫、沙奇里和法比尼奥破门取胜，目前在开季19轮后仍以16胜3平保持不败。

送功勋主帅苦涩惨败

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这场大胜突然让人忘了对手纽卡索的领队贝尼特兹，贝帅可曾算是红军的功勋主帅，这位西班牙名帅曾在2004/05赛季带领红军梦幻般捧起欧冠杯。

尽管利物浦在积分榜以6分领跑，而渣叔表示这6分毫无意义。

他说：“甚么意义都没有，重要的是看我们拿到多少分，不是别人拿了多少分，6分算是甚么？甚么也不是。赛季前半程结束了，而后半程周末就开始了，我们要先对阵阿申纳，这是一个困难的赛季，我们还得与所有的强队进行另一次交手。但是，目前对我们来讲是一个不错的赛季，我们需要继续前进。”

“如果我是曼市，我不会想我们与榜首相差7分，我会想只是4分，因为双方还有一场正面交锋，我会想我们能赢下。”

无论如何，渣叔表示他们确实处于争冠集团中，他说：“我们现在做的只不过是为下半程赛季打下一个基础，很显然这个基础打得不错。不过，别忘了我们身后的队伍接下来也会赢球，因此冠军的悬念直到最后一天才会揭晓。”

球迷欢呼原来是为了莱斯特

另外，渣叔还透露对垒纽卡索时有趣的一幕，他表示自己一度以为球迷在比赛最终时刻的欢呼是因为球队的表现出色，但原来事实不是那样。

他说：“我真的太天真了，我还想着他们的欢呼很美妙，我非常感谢他们，可比赛结束后我才意识到，原来他们是因为曼市输球而欢呼。不过，当时却没有人告诉他们，热刺以5球大胜。”