李志强．我是马来西亚华人 清晨阅报已经是我50年来的“劣习”，因为医生说应该先用早餐后才好做其他事情，如：阅报。

上周，我与家人到台北度假。台北气候很冷，成天还下着毛毛雨。每天清晨，我都冒雨到街边小摊买日报。

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清晨阅报已经是我50年来的“劣习”，因为医生说应该先用早餐后才好做其他事情，如：阅报。

这天，我买了份《中国时报》，当翻阅到副刊“试论广场”时，上面斗大的标题很吸睛：“我是台湾中国人”，作者：星云。

哦，原来是星云法师的大作，岂可放过。

星云法师在文中阐明：“…………我们在佛教里，对社会不是很了解，因为从古代历史以来，在政治上的每一个朝代，谁当家做主，佛教就拥护那个朝代”.他说，“………社会的和谐，人民的安乐，就是我们佛教的心愿”。

他又说，“我在台湾住了60多年，台湾并未承认我是台湾人……我连做个台湾人都不能，所以只有自称‘台湾中国人’”。

哈，连星云法师都不放弃自称“中国人”，偏偏马来西亚有位华人领袖却愿意放弃“华人”

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身份，死都要自称“马来西亚人”，只因为我们是少数民族。

我们自称是“马来西亚华人”有错吗？

台湾前总统府副秘书长罗智强在同一天，也公开喊话：我是中国人，哪里不对？同样的，我说我是“华人”，马来西亚华人，哪里不对？

好了，我是“马来西亚华人”绝对没错，因为“马来西亚人”指的是我们的国籍，“华人”指的是我们的根源、我们的基因，除非你不想“把根留住”。

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几年前，时任副首相的慕尤丁更公开承认，“我必须先承认我是马来人，才愿意承认我是马来西亚人”。可见。“把根留住”有多么重要。

敦马不愧是个传奇人物，是他的魅力，推翻前首相纳吉；也是他的霸道，要重新推动“向东学习2.0”、“新山弯桥2.0”、“国产车3.0”等政策。

敦马再次“我来，我统领”当回锅首相，因为他要报复曾经公开羞辱他的前副首相。当年，前副首相讥笑他不是纯马来人，是来自巴基斯坦的伊斯干达古迪的孩子。

这趟不得了，你竟敢踩我的“根”，我必定“十年报复”，果然，敦马狠狠的做到了。

今天，马来西亚人面对经济低迷、二油无价、股市滑落、马币不振，可说前途茫茫。

而马来西亚华人传承中国人数千年的基因–抗争精神，如：大禹治水、愚公移山、后羿射日等，现在要面对区区3000万教育费，算什么？

所以说，这“根”很重要。林神，你说呢？