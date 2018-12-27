许镁琪．学记培训营有感 培训营里有个称为“运动会”的环节，实为体能和意志力训练，以艰辛来形容过程一点也不为过，别说身历其境的营员们，光是从旁监督，我也替他们感到“怀疑人生”。

森州第三十三届学生记者培训营落幕，结束，也是另一个开始。

广告

培训营里有个称为“运动会”的环节，实为体能和意志力训练，以艰辛来形容过程一点也不为过，别说身历其境的营员们，光是从旁监督，我也替他们感到“怀疑人生”。

虽说关关难过关关过，但当你的体力已经透支、意志力已经被耗尽，却发现前方的关卡似乎没有尽头时，平日再乐观开朗正能量的人，相信也会瞬间厌世。

有的人会问，为何要成为一名学生记者，需要接受如此艰苦的培训？当初接手时，我也感到不解，西马7区学记队各有特色，为何森州区偏偏要走这个路线？

后来，我意识到，这样的安排，其实是要让学记们在日后萌生放弃的念头、想退出学记队时，可以自我提醒，培训营再艰难的时刻都撑过来了，还有什么熬不过去？

更重要的是，我发现在磨练的过程中，这些青少年其实也正在经历跌倒再爬起来、意志力被耗尽再重塑、自信被瓦解再重建，慢慢地，他们为自己累积了一身装备。

在经历痛苦的当下，我们自然想过放弃，也不认为自己可以撑过去，但谁会料到，最后自己居然做到了。由始至终，怀疑与支撑我们的，都是我们自己。

广告

我想，人生大概也是如此吧。人生路上，我们经历了多少个怀疑人生、心累、崩溃的瞬间，然而，我们又何尝不是屡次被击垮后又站起来，以更强大的抗压力和承受力继续前行。

慢慢地，我们领悟到，再大的事也都会过去，此刻眼前那跨过不去的坎，随着时间流逝，它终究变成过去，甚至已不算什么，因为生活还得继续过，人生不断在前进。

说回培训营，每个人的个性不同，在团体生活里必定会有磨擦，艰辛的训练，正是让大家学习放下以自我为中心的态度、磨去个性上的棱角以及锐气，互相包容。

营会结束前，我对准学记们说，4天3夜的时间说长不长，但你所经历的以及所收获的，相信不仅陪伴你度过接下来一年的学记任期，更是一生受用。