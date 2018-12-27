叶耀荣：担心随时倒下危及安全．动用选区拨款砍危树 “在砍伐这些树木前，需要先经过市议会官员鉴定和批准，然后再委任承包商施工，这类个案很多，我们已经鉴定了一些倒树高危地点，正在安排逐步砍伐，希望市民可以稍作忍耐。”

选区内树木危及安全的投诉个案多，叶耀荣动用逾30%拨款砍树。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉26日讯）万茂州议员叶耀荣指出，其选区内老树枯枝危及人民安全的问题累积已久，过去一直不获市议会妥善处理，509大选后此类投诉大增，市议会人手不足，他唯有动用逾30%选区拨款，砍伐有风险的树木。

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他说，选区内许多住宅区已超过30年，路边树木过于茂盛或老树出现枯枝的现象随处可见，让人担心刮风下雨时会倒下，威胁民众及住宅安全，令人提心吊胆，然而改朝换代前，市议会没有好好处理。

逐步处理盼市民忍耐

“在砍伐这些树木前，需要先经过市议会官员鉴定和批准，然后再委任承包商施工，这类个案很多，我们已经鉴定了一些倒树高危地点，正在安排逐步砍伐，希望市民可以稍作忍耐。”

叶耀荣说，日前一处高危地点就有逾40尺高的大树等不及砍伐，在狂风暴雨后倒下、砸中民宅，所幸没有人命伤亡。这些风险较高的树木，必须优先处理，但市议会人手不足，所以他动用选区拨款处理。

他是于今早连同亚沙国会议员谢琪清及芙蓉市议员林佑星在亚沙再也第一区派发2019年月历时，在新闻发布会上这么指出。

叶耀荣指出，这次在万茂选区内派发1500份新月历，由亚沙国会议员服务中心赞助印制，有别于以往，2019年的月历加上市议员的肖像、姓名和联络号码，方便市民有需要时可向他们求助。

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谢琪清：依紧急性发放工程拨款

亚沙国会议员谢琪清指出，明年的国会选区拨款还未公布何时下放，但他相信明年的数额会比今年多，希望更多单位受惠，而他手上约有20项小型工程拨款申请，他会根据紧急性来安排发放。

“据知，拨款将于1月份下放，我希望越快越好，不想答应了却拖欠。当然，发放拨款会量力而为，我将依据申请的个案紧急来安排，如今已收到大约20项小型工程拨款申请，只待明年的拨款下放。”

他说，有关的小工程皆是政府地段建筑，包括来自新村、甘榜、学校、祈祷室及幼儿园等，而相关申请需经过县署审核。

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林佑星：市会严厉取缔非法小贩

林佑星指出，为了安全起见，市议会将加强执法取缔非法小贩，强制要求他们申请相关营业执照，并以餐车形式在安全的地点经商，这并非阻止他们谋生，而是要保障市民的安全。

此外，他说，其领养服务选区为万茂州选区，民众如有民生投诉，欢迎向他反映。