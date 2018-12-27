万茂新村民生未解决．芙市会被批效率差 李光兴今日与20名村民、7名村委及市议员黄秀萍，召开新闻发布会时指出，无论是509前或后，村内有逾20个路洞问题，甚至有村民不慎跌倒擦伤，此外，还有7至8个沟渠出现阻塞现象。

一个新村有逾20个路洞问题，以及7至8个沟渠破损，而且在多次向市议会投诉后，问题不获正视，引起村委及村民的不满；前排左五起为李光兴、郑进蕊及黄秀萍。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉26日讯）芙蓉市议会处理投诉态度散漫，即便是在509改朝换代之后，也不见有所改善，万茂新村村委李光兴对此感到不满，也为勤奋工作的村委会、市议员及州议员叫屈。

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李光兴今日与20名村民、7名村委及市议员黄秀萍，召开新闻发布会时指出，无论是509前或后，村内有逾20个路洞问题，甚至有村民不慎跌倒擦伤，此外，还有7至8个沟渠出现阻塞现象。

李光兴：路洞问题不获正视

李光兴指出，村民面对民生问题，都会向村委会投诉，村委会也会通过各个管道反映。关于路洞问题，村委会分别在2月、4月及6月作出投诉，可是问题依旧不获正视，最后受到指责的是村委会，这对村委会非常不公。

他说，除了向市议员和州议员投诉，村长也亲自到市议会投诉，可是不见官员前来巡视，路洞则愈来愈严重，市议会处理投诉的程序，影响村委会的运作，令人感到不满。

村委会应获拨5万工程费

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他认为，既然市议会无法处理过多的投诉，村委会应每年获得5万令吉拨款，充作小型工程的费用，让民生问题更快获得解决，希望州议员能协助把建议带到州议会。

“在2个月前，一名65岁的村民陈亚发，骑摩哆经过路洞处，就不慎跌倒擦伤，还花费逾200令吉维修摩哆轮胎。”

私人机构处理投诉更积极

他说，在行动党未执政前，通常接获投诉的一、两个星期后，市议会就会前来处理，在村委成立7个月以来，反而看到私人机构，如森州水务公司、国能公司及SWM公司，处理投诉的问题比市议会更积极，有时当天就获得解决。

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他指出，他希望市议会或州政府给予关注，村委会勤劳工作，州议员和市议员也有为民处理问题，但村民却不了解，反而频频受到指责。

黄秀萍：市会仅回应展开调查

芙蓉市议员黄秀萍说，她于8月受委后，接获村长投诉，村内的沟渠、路洞或砍树问题，她皆通过市议会的E-Aduan网站投诉，也在有市议会主席的手机应用程式群组内反映，每次都获得将展开调查的回复。她强调，她参与此新闻发布会，并非要批评市议会，而是市议员希望把工作做得更好，并不只是个挂名市议员，是真正想为民服务。她理解人民面对民生问题时的心情，因此，她希望市议会给予配合。

郑进蕊：盼速解决民生投诉

村长郑进蕊说，在接任村长职后，她接获无数的投诉，大部份是基本的民生问题，有时也感到害怕，投诉了不获正视，她也非常头痛。

她指出，针对她的投诉，市议员曾回应，因为投诉太多，市议会没有人力资源去解决，她可以理解，但不希望居民等太久，她希望市议会找个平衡点，让居民安居乐业。