图爆窃冲突迷魂党出没．马口公市2事件引关注 据了解，一名印裔男子于昨午3时许出现在马口公市范围，被怀疑正在撬开公市楼下铁栅门而意有所图时，被一名居住在楼上的42岁华裔男子发现而产生冲突。

马口公市出现迷魂党，公众受促小心警惕。（图：星洲日报）

（森美兰．马口26日讯）马口公市在过去24小时内发生了企图爆窃、冲突受伤及迷魂党出没的事件，引起了民众关注，纷纷互相提醒要保持警惕。

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男子图爆窃被发现酿冲突

据了解，一名印裔男子于昨午3时许出现在马口公市范围，被怀疑正在撬开公市楼下铁栅门而意有所图时，被一名居住在楼上的42岁华裔男子发现而产生冲突。

双方纠缠中，印裔男子据说左肩受伤而逃跑，华裔男子追赶不果而通知警方。

稍后时，有公众在社交媒体的马口聊天俱乐部中发帖，指该名受伤的印裔男子在马口公共巴士站附近落网，被警方带返警局。

最新消息指出，该名37岁印裔男子目前仍在庇朥医院留医，警方已对此案展开调查。

女小贩遇迷魂骗局没上当

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另外，马口小贩中心贩商公会主席符敦安告诉记者，一名女小贩今早前往马口公市购物时，被3名口操中国腔的妇女包围，险些中了迷魂骗局，所幸她机警不上当。

他说，该名女小贩当时开车抵达马口公市附近停车时，突然有人帮她拉开车门，接着她被3名妇女包围，说要寻找药物及老人医病，其理由及举止与报章新闻上的迷魂党相似。

所幸女小贩机警，马上高声拒绝，过后通知符敦安有关此事。

符敦安和另一名贩商公众理事快速走到小贩中心门口时，发现3名年约三四十岁的妇女，仍在马口公市范围内徘徊，疑似寻找“猎物”，当符敦安指向她们时，被她们察觉，快速朝向一条小巷逃走。

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他说，他已通知警方，也希望马口市民小心提防，以免中招，成为歹徒和骗子的目标，白白失财。