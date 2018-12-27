笔电需求夯．日本PC出货量2年最多 日本电子情报技术产业协会（JEITA）26日公布统计数据指出，因笔记型电脑需求急增，带动2018年11月份日本国内PC（桌上型电脑+笔记型电脑）出货量较去年同月大增23.9%至54.5万台，连续第2个月呈现增长，且增幅创逾2年来（2016年7月以来、当月大增30.7%）最大。

（日本．东京27日讯）日本电子情报技术产业协会（JEITA）26日公布统计数据指出，因笔记型电脑需求急增，带动2018年11月份日本国内PC（桌上型电脑+笔记型电脑）出货量较去年同月大增23.9%至54.5万台，连续第2个月呈现增长，且增幅创逾2年来（2016年7月以来、当月大增30.7%）最大。

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增23.9%至54.5万台

11月份日本桌上型电脑（桌机）出货量较去年同月成长8.8%至12.6万台，3个月来首度呈现增长；笔电出货量大增29.3%至41.9万台，连续第2个月呈现增长。

另外，11月份日本PC出货金额较去年同月大增33.8%至542亿日圆，连续第2个月呈现增长，且增幅创4年7个月来（2014年4月以来、当月飙增58.7%）最大。

11月份日本桌机出货金额成长24.9%至125亿日圆，3个月来首度呈现增长；笔电出货金额大增36.8%至416亿日圆，连续第2个月呈现增长。

JEITA上述数据的统计对象包含苹果（Apple）、Toshiba Client Solutions（简称TCS）、富士通（Fujitsu）、NEC、Panasonic、联想等8家厂商，台湾华硕（2357）、宏碁（2353）及美国惠普（HP）皆不在统计对象内。

鸿海转投资的夏普于10月1日以约40亿日圆的价格收购了东芝旗下从事PC事业的“Toshiba Client Solutions（TCS）”、正式重返PC市场。

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TCS12月3日宣布，将在2019年1月1日将公司名称变更为“Dynabook株式会社（英文名为Dynabook Inc.）”。

TCS目前员工人数约2,400人，夏普、东芝的持股比重分别为80.1%、19.9%。

TCS并于12月3日公布了中期营运计划，计划在2年内将营收倍增。TCS预估2018年度（2018年4月至2019年3月）营收将为1600亿日圆，之后计划于2020年度将营收倍增至3,400亿日圆；在获利面部份，2018年度TCS营损额预估为46亿日圆，之后计划于2019年度转亏为盈、2020年度营益目标为70亿日圆。