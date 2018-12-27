贸易战影响显现．中国明年成长恐29年最低 因美中贸易战影响将真正显现，因此中国2019年实质GDP成长率预估平均值为6.2%，增幅将创29年来新低水准。

（日本．东京27日讯）日经新闻报道，根据日本经济新闻社及日经Quick News汇整的中国经济学家调查显示，因美中贸易战影响将真正显现，因此中国2019年实质GDP成长率预估平均值为6.2%，增幅将创29年来新低水准。本季（2018年10至12月）中国实质GDP成长率预估为6.4%，将较上季（7至9月）的6.5%（最终值）呈现小幅减速情况，而2018年全年预估为成长6.6%，虽将达到中国政府所设定的目标（成长6.5%左右），不过将创1990年以来最低增幅。

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关于可能让中国经济下滑的风险因素，在17位经济学家中、高达12位表示，“美中贸易战恶化”是最为重大的风险。

光大新鸿基财富管理策略师温杰指出，“贸易纷争影响明确显现，恐让中国GDP萎缩0.6至0.8个百分点。即便中国政府作出基础设施投资、减税等努力，经济减速是无法避开的”。

BBVA亚洲首席经济学家夏乐指出，“地方政府、企业高水准的债务，加上住宅市场调整，将压低成长率”；法国兴业银行首席中国经济学家姚炜也指出，“贸易摩擦将对中国出口带来重大影响，加上住宅市场变冷的话，中国经济将面临巨大挑战”。

中国国家统计局于10月19日发布的2018年第3季GDP成长率报6.5%、逊于市场预期的6.6%，并且低于2018年第2季的6.7%。英国金融时报指出，这是自2008至09年全球金融危机以来最低季度成长率。

近半地区成长未达标

中媒21世纪经济日前报道称，考虑到今年前三季，中国近半地区的经济成长未达到预期目标，明年调降经济成长目标的的可能性提高。中国社科院数量所研究员娄峰受访表示，今年经济增速预计为6.6%，达到年初制定的6.5%目标。明年全年GDP估计成长6.4%，经济目标确有下调可能，目标或许会设定在6%、或是6%至6.5%。