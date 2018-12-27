缺经费快跑不动了·三轮车古迹行苦撑 三轮车，跑得快，但是没钱跑不动！柔州旅游局去年11月推出的“三轮车旅游古迹行”（BecaPerlancongan）撑不到1年就开始走下坡，新山老街商家及民众早在半年前就少看到三轮车川行，旅客如今也无法现场乘坐三轮车。

“三轮车旅游古迹行”走下坡，如今几乎看不到三轮车在老城区川行。（图：星洲日报）

（柔佛．新山26日讯）三轮车，跑得快，但是没钱跑不动！柔州旅游局去年11月推出的“三轮车旅游古迹行”（BecaPerlancongan）撑不到1年就开始走下坡，新山老街商家及民众早在半年前就少看到三轮车川行，旅客如今也无法现场乘坐三轮车。

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旨在推广新山市区古迹旅游的“三轮车旅游古迹行”活动，让旅客乘上三轮车欣赏古迹风情，三轮车川行路线包括市区中心的直律街、黄亚福街等，旅客沿途可见皇家山旧政府大厦、博物馆、以及新山各个历史悠久的宗教场所，包括柔佛古庙、锡克庙、兴都庙、印裔穆斯林清真寺等。

蔡宝国：开支庞大无法负荷

马来西亚入境旅游协会柔州分会副主席蔡宝国接受星洲日报《大柔佛》社区报电话访问时指出，“三轮车旅游古迹行”走下坡的原因在于缺乏经费，该项目推行阶段，该会需支付车夫以及三轮车的维修费用，长期下来无法负荷。

他指出，柔州旅游局购置了20辆三轮车，其中10辆在新山，10辆在笨珍，而三轮车的运作则由该协会负责，协会考量到旅游形象，车夫的工作无法交由外劳，因此得聘用本地学生兼职工来当车夫，而学生完成兼职工作后，协会得安排货车载送他们返回，每个月的费用，加上维修三轮车等高达6000令吉。

他以“路边种花不会赚钱”形容协会负责的“三轮车旅游古迹行”，坦言该项目旨在宣导古迹旅游，若要让项目继续进行，三轮车必须一直川行，才能让旅客及本地民众知道这个服务，进一步加以推广。

他坦言，经费问题无法解决，“三轮车旅游古迹行”就会受阻，他希望新政府执政后能正视这个问题，并加以给予协助。

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他说，新加坡、马六甲的三轮车旅游项目都很成功，相比之下，新山的“三轮车旅游古迹行”项目无法顺利进行，实属可惜。



“三轮车旅游古迹行”的三轮车经特别设计，凸显的大马特色。（图：星洲日报）



酒店员工：反应欠理想

“三轮车旅游古迹行”的三轮车上下车地点为直律街的Amari酒店，星洲日报《大柔佛》社区报记者日前在傍晚至晚间时分到该酒店一带一探端倪，发现并无任何三轮车的踪迹。

记者向酒店柜台人员洽询三轮车服务，对方坦言有关服务已“无人问津”一段时间，如今若要乘坐三轮车，得至少一天前预定，让酒店向马来西亚入境旅游协会柔州分会做进一步的预定。

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柜台人员透露，“三轮车旅游古迹行”推行后的反应不太理想，许多游客也不知有此服务。



柔州旅游局去年11月推出“三轮车旅游古迹行”。（图：星洲日报）

廖彩彤：明年探讨是否重新推广

柔州妇女发展及旅游委员会主席廖彩彤受访时指出，马来西亚入境旅游协会柔州分会将向州政府提呈一份更详细的策划书，以探讨“三轮车旅游古迹行”是否将继续运作。

她透露，“三轮车旅游古迹行”推行一段时间后，该协会反映旅客人数不足、经费无法继续承担，处于亏损的状态，因此宣告暂停，并会在明年探讨是否和酒店业者配合，重新推广该计划。