中国车市急冻．欧美韩商车厂空转 中国车市急冻、让不少国际汽车大厂措手不及，在中国当地的厂房面临空转窘境。

（中国．北京27日讯）中国车市急冻、让不少国际汽车大厂措手不及，在中国当地的厂房面临空转窘境。

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华尔街日报25日报道，中国花了短短数十年、一举跃升为全球最大汽车市场，2016年汽车销售量成长14%至2800万台、超越美国的1750万台。然而，市况不久便急转直下，2017年中国汽车销量仅成长3%，2018年1至11月更萎缩2%。错估形势的国际车厂如今进退维谷，不知究竟是要放弃之前大举投资的厂房、抑或要为死气沉沉的工厂加码注资。

顾问机构PwC统计显示，中国境内所有汽车工厂，足以生产4300万辆车，但2018年预估产量却不到2900万辆。福特、宝狮汽车及现代汽车尤其错估扩厂时机。在某座Peugeot工厂，技师只能洗地板或参加共产党政治课程度日，福特某车厂的工班也大减、每个月只上班数天。事实上，福特的中国汽车销售量已于2016年触顶（达127万辆），2017年下滑6%后，2018年1至11月更较去年同期骤减34%至69万5028台。

电动车也在北京当局的补助下，出现产能过剩危机。据26家业者的声明，计划打造的汽车工厂至少还有32座、合并年产能超过750万辆，其中多数是电动车。

中国汽车产业市况惨淡，除了中美爆发贸易战之外，内需疲弱、北京当局又未推出重大补贴，让局势雪上加霜。

中国11月汽车销售量较去年同期大减13.9%至255万台，不但是2012年1月以来最为严重的跌幅，也已经连续第5个月下滑。在11月之前，中国汽车销售量已经连续两个月年减近12%，这将导致一整年的销售量陷入衰退，为至少1990年以来首见。