日本和韩国恐面临出口红利消退 日本和韩国这两个世界上最大的制造业和出口导向型经济体，迈向2019年之际，将面临类似的经济成长和贸易风险。

（日本．东京27日讯）日本和韩国这两个世界上最大的制造业和出口导向型经济体，迈向2019年之际，将面临类似的经济成长和贸易风险。

广告

出口感受到了科技周期的降温，全球需求放缓以及美中贸易紧张局势暗潮汹涌。前景转弱下，日本中行微幅放松其大规模刺激计划的努力将变得复杂，并将减少韩国中行进一步升息的必要性。

这也将迫使两国政府采取有利于经济成长的政策措施，即使韩国试图控制激增的家庭债务，日本政府将上调消费税以增加收入。

“日本和韩国的出口将受到许多相同的阻力所影响，”穆迪的Christian De Guzman说。他表示，这些风险，以及韩国就业增长放缓等国内考虑因素，和日本与劳动力短缺相关的新生产能限制，都促使我们认为2019年两国GDP的成长率将放缓。

彭博经济学家预测，日本2019年经济成长率将放缓至0.7%，低于今年估计的0.8%。它预计韩国国明年经济将成长2.6%，与2018年相同。

韩国中行行长李柱烈曾示警，由于美中贸易冲突，对全球经济成长放缓的疑虑日益加剧。本周，日本中行行长黑田东彦表示，海外经济风险日渐增加，最近市场剧烈波动，这种情况正需要坚持强有力和可持续的刺激措施。