高城人 ·期盼2019年会更好 2018年是我国人民难忘的一年，因为我们经历了独立61年后的第一次改朝换代。

2018年是我国人民难忘的一年，因为我们经历了独立61年后的第一次改朝换代。

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509之后，人民期盼生活比509之前更美好，但是至今半年了，我们看到国内的一些状况仍然有待改善。

目前，我国的经济萎靡是现实，期望明年经济状况复苏，国家财政状况好转，有充裕的资金推行发展计划。举一个例子，乌鲁地南至本那哇大道的一部份双向单车道的路段扩建计划最近被喊停了，那是通往南部边佳兰石化综合中心的重要道路，盼望在国家经济好转之后可以重启有关的道路扩建计划。

年关将至，我们热切盼望物价停止涨势，棕油和原产品价格上扬，使得人民生活得以改善，重展欢颜。

在打击贪污滥权方面，虽然总检察署已经提控了许多涉嫌犯罪者，明年可能还会陆续有来，希望在污浊的源头被清明化之后，可以还我国清澈碧绿的山河。

虽然已经改朝换代，但是前朝的遗弊还是时而有之，例如麻坡的柱子招牌事件、芙蓉枪杀野狗事件，希望这些小拿破仑事件在新的一年可以被杜绝。

人民也看到许多政策U转，再U转，再再U转！其实过多的U转不但令人“眼花缭乱”，也会为政府的公信力减分。人民皆希望政策根据占大多数的民意拟定，不要为了一小撮“不满份子”就否定大多数人民的民意取向（例如PTPTN还贷课题），希望拟定政策者牢记“民意似水，可以泛舟，也可以覆舟”的忠言，宜慎之。

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日前我国和新加坡在柔佛海峡的风浪再起，我国人民尤其是柔佛人，皆希望我国实行睦邻的政策，与友邦保持和谐友好的合作伙伴关系，而不是把邻国当作是潜在的敌人，缔造双输的恶果。

教育方面，希望年复一年的华小师资问题不再成为课题，在2019年开学之前，所有华小都可以获得教育局分配足够的教师，让学校在第一天就能够正常教学，而不是一如既往的还需校长忙着找临教填补师资空缺。

我们期盼在新的一年，春风吹醒了大地，全国人民都沐浴在璀璨和煦的春阳里，脸上的泪痕被风干之后，露出幸福的笑容。