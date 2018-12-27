可怕证券成最佳避风港 触发上一次金融危机的可怕证券，却成了这轮市场大跌中的最佳避风港之一。

（美国．纽约27日讯）触发上一次金融危机的可怕证券，却成了这轮市场大跌中的最佳避风港之一。

广告

彭博巴克莱指数显示，今年截至周一，汽车和信用卡等贷款支持的债券累计上涨1.6%。打包债市场的某些领域甚至表现更好：没有政府担保的住房贷款支持债券2018年涨幅超过11%。在美国股市跌势料超过10%的背景下，这一回报率着实令人瞩目。

抵押贷款和资产支持证券的盛宴可能还不会停下。高盛和富国银行的策略师们正在建议客户增持这类证券，同时削减公司债投资。在经历了十年的低利率环境后，企业的债务利润比率普遍较高，但消费者在房地产危机过后也更加谨慎。

许多专注投资抵押贷款和资产支持债券的基金全年表现出人意料地强劲。

彭博汇编的数据显示，今年截至上周五，包括利息支付在内，Columbia Mortgage Opportunities Fund上涨了约7%，在美国结构性信贷共同基金中排名第一。

“由于利率一直位于低位，相比以前的周期，消费者现在更有能力偿还债务，这使得他们有足够的灵活性来应对市场下滑。”