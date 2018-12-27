美国10月20大城市房价增5.03% 美国10月份20大城市的房价呈现上扬局面，但是涨幅连续第7个月放缓，为2014年以来的最长一波连续放缓走势，显示在抵押贷款利率上升和房价高涨的情况下，需求有所减弱。

（美国．华盛顿27日讯）美国10月份20大城市的房价呈现上扬局面，但是涨幅连续第7个月放缓，为2014年以来的最长一波连续放缓走势，显示在抵押贷款利率上升和房价高涨的情况下，需求有所减弱。

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周三发布的标普CoreLogic凯斯-席勒数据显示，美国10月份20大城市房价较去年同期上涨5.03%，涨幅低于9月份修正后的5.21%。经济专家预估中值为上涨4.86%。

与前月相较，美国10月份20大城市房价经季节性因素调整后上涨0.41%，经济专家预估值为上扬0.3%。

美国10月份全国房价指数则是较去年同期上涨5.48%。增幅低于前月修正后的5.52%。

20大城市年比值数据是两年来最低涨幅，进一步说明房地产市场全面放缓，房屋销售和建造最近也出现疲软迹象。

价格减速对于年轻买家或首次购房人来说尤其具有吸引力；然而，疲软的价格上涨也意味着房主权益成长较小。

标准普尔指数委员会主席David Blitzer在一份声明中表示，更高的抵押贷款利率和房价上涨快于收入和工资，意味着买得起房的人减少了。负担能力的降低正在减缓新旧单户住宅的销售。销量在2017年11月达到顶峰，此后一直在下降。