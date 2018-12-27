打击贪污罪行·反贪会：不管所涉金额的大小 反贪污委员会主席拿督斯里苏克里指出，反贪会所录得的最小宗贪污案是一名人士向警员行贿20令吉，以要求警方不要对其没有带头盔而在路障中被截停的亲属开罚单。

反贪污委员会主席拿督斯里苏克里。

（吉隆坡27日马新社讯）反贪污委员会主席拿督斯里苏克里指出，反贪会所录得的最小宗贪污案是一名人士向警员行贿20令吉，以要求警方不要对其没有带头盔而在路障中被截停的亲属开罚单。

广告

他提醒，对于贪污罪行，反贪会不会看所涉金额的大小。

“这必需看得更远和更广，也就是上述行为所带来的恶果，因为它将导致其他罪案产生，如色情行业、非法赌博和军火走私。

“正因为如此，我们（反贪会）不会单由数额衡量这项罪行，事实证明，我们曾逮捕只涉及数十令吉的案件。”

苏克里接受马新社专访时说，为全面打击贪污，反贪会制定计划在明年对行动、防范和人力资源，进行改革和提升。

他指出，在行动方面，反贪会推出多项新方式，如根据情报展开调查、资产追踪、优化侦察，以及在调查中使用专才。

苏克里说，反贪会也曾向政府建议，以考虑和研究对贪污罪犯施以鞭笞刑罚，旨在全面严正打击贪污。

广告

“这是因为，贪污是所有罪案之源，因为贪污，延伸出很多其他罪案，如欺诈、打劫、非法移民、走私、赌博和贩运私酒。”

他说，鉴于欺诈罪行都可被施以鞭笞，贪污罪行也应被施以相同的惩处，因为贪污是更恶劣的罪行。

他指出，2009年反贪污委员会法令阐明，贪污罪犯的最重刑罚只是坐牢不超过20年和罚款。

“有时候，罪犯只是被判坐牢一、两年，一天的也有。虽然也有罪犯被叛监10年，但如果可加上鞭笞，就可起到更有效的防范作用。”

广告

另外，苏克里指出，为贴近大学生，反贪会也与国大合作推出实验计划，也就是廉正和贪污科，眼见此计划取得成效，其他大专也有意跟进，包括大马国际回教大学、博大、多媒体大学，以及马六甲回教大学学院。