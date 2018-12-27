维持校服配白鞋制度．森2独中不响应白转黑 由于独立中学校服规格不受政府硬性规定，芙蓉中华中学及波德申中华中学也表明立场，将不响应黑鞋政策，确保维持原有的校服配白鞋制度。

（森美兰．芙蓉26日讯）森州2所独中，不响应“白鞋转黑”政策！由于独立中学校服规格不受政府硬性规定，芙蓉中华中学及波德申中华中学也表明立场，将不响应黑鞋政策，确保维持原有的校服配白鞋制度。

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2021年起落实黑鞋政策

森州各校已在11月杪至12月期间，陆续接获教育部颁布通令，有关通令宣告，在获得大部份家长认同的情况下，落实黑鞋配黑袜措施，指示学生从2021年起，将白鞋白袜全面换成黑鞋黑袜，各校校长均称“通令一下达，必须遵从”，这也意味着校鞋”从白转黑“课题将随着校方强制性配合下，告一段落。

据悉，森州所有半津和全津学校都已陆续接获教育部颁布的通令，即从2021年将全面落实强制性黑鞋政策，惟，2019至2020年期间将是缓冲期，所有学生在2年的缓冲期间，学生仍可穿白鞋。

不过，由于上述通令只适用于对政府提供全津或半津的学校，所有独立中学则不受硬性规定影响，故校方对于校服及校鞋选择，仍有自主权。

梁美玲：干净与否无关校鞋颜色

波德申中华中学高级执行员梁美玲也公开透过脸书表明校方立场，维持让学生穿白鞋，她较后接受《花城》社区报访问时透露，教育部以“比较干净”为由，下令将白鞋转黑，惟，对校方而言，干净与否与校鞋的颜色无关，为此，校方决定坚持让学生穿白鞋的原则。

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“是否干净见仁见智，对校方而言，学生不洗鞋就是不干净，加上市面上同样有黑鞋涂液，而且，白鞋配波中校服，整体更好看。”

她补充，校方坚持白鞋的原则并非与政府或教育部“对着干”，事实上，校方只有巡查员（学长团）才会穿黑鞋，其余同学一律白鞋。

“由于独中并没有收到通令，加上拥有校服规格自主权，因此，波中即便不跟从黑鞋政策，也不存在任何抵触问题。”

蔡亲炀：校方未商讨黑鞋政策

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此外，芙中校长蔡亲炀也透露，由于校方及董事部迄今没有针对过黑鞋政策进行商讨，因此，芙中将保持穿白鞋立场。

“除非明年有家长提出希望让学生穿黑鞋的要求，否则，校方会让学生继续穿白鞋上课。”

朱良义：须按通令严格执行

森州华小督学朱良义：教育部在11月30日正式针对黑鞋政策向所有华小发出通令，所有华小都必须按照通令在校内严格执行，政府学校别无选择，必须在2021年落实黑鞋配黑袜政策。

西瓦：黑白鞋区分早午班学生

芙蓉美华中学副校长西瓦指出，该校早班及午班学生总数达2400人，为了更容易分辨，多年前已采用黑鞋及白鞋区分早班与午班学生。

“所有早班生均黑鞋配白袜；午班生则是白鞋配白袜，这是校内采取的制度，作为学校特征及区分早午班学生。”在缓冲期间，校方的校鞋制度不会改变，直到2021年落实全面换黑鞋，届时校方只能遵从。