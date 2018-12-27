麻市会拟重新规划夜市设施·网传“关闭上城”假的 麻坡市议会有意重新规划及提升丝丝街上城夜市的设施，社交媒体流传的“市议会欲关闭上城”及“市议会对付马来人”等传言并不正确。

希盟四党市议员在上城召开新闻发布会，驳斥社交媒体流传麻坡市议会欲关闭上城夜市的不实传言；右六为蔡伟明。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡26日讯）麻坡市议会有意重新规划及提升丝丝街上城夜市的设施，社交媒体流传的“市议会欲关闭上城”及“市议会对付马来人”等传言并不正确。

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希盟四党市议员今日上午召开新闻发布会，驳斥社交媒体上的不实传言，并强调市议会正在讨论重新规划，而不是要关闭上城夜市，更没有要对付任何种族。

胡鲁丁：考虑增加摆摊天数

国家诚信党市议员党鞭胡鲁丁指出，网传上城夜市的上百个摊位将被减少三四十个，但实情是市议会无意减少摊位数量，相反的正在考虑增加摆摊天数，或从现有的每逢星期五和六增至每星期3或4天，或是每天晚上都让摊贩摆摊。

“同时，整条上城夜市将会添加照明灯，使营业环境更加明亮和美观，而现有摊位的面积并不会缩小。”

他说，至于将摊位移至路中央，让摊位面向商店，以让民众使用行人走道逛街购物，目前还在初步建议和商议阶段，市议会将在听取摊主和商家意见后再作出定夺。

他强调，市议会目前的计划都是要重新规划及提升上城夜市，以让夜市能吸引更多民众或游客前去观光购物，增加业者的收入，网传的市议会或要关闭上城夜市并不实。

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胡鲁丁不排除市议会有不负责任的职员，散播不确实或不明确的消息，以致引起坊间议论。为此，他促请民众勿被不实传言所误导。

蔡伟明：后巷美化工程展开另外，行动党市议员党鞭蔡伟明则表示，丝丝街的后巷美化工程正在如火如荼展开，一旦竣工，将能吸引更多民众及游客前去参观，直接让上城夜市业者受惠。

据他们指出，麻坡市议会也计划发展水上德士，从黄金丹绒往沙芭莪麻河；计划落实后，相信将能进一步带动麻坡市区的旅游业，对上城夜市也不会构成影响。

胡鲁丁（左一）向当地商家（右一）讲解重新规划及提升丝丝街上城夜市设施的情况。（图：星洲日报）