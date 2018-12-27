3年来首次负增长．中国11月工业企业利润降1.8% 国家统计局公布的11月规模以上工业企业利润近三年来首次转为按年下降，生产销售放缓、价格承压、成本上升等是主要原因；在经济继续探底的背景下，预计明年工业企业利润仍会面临较大压力。

（图：法新社）

（中国．北京27日讯）最新数据印证中国工业企业盈利压力逐渐增大。国家统计局公布的11月规模以上工业企业利润近三年来首次转为按年下降，生产销售放缓、价格承压、成本上升等是主要原因；在经济继续探底的背景下，预计明年工业企业利润仍会面临较大压力。

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中国国家统计局周四公布，11月规模以上工业企业实现利润总额5,947.5亿元人民币，按年下降1.8%，10月为按年增长3.6%。这是该数据自2015年12月以来首次按年负增长。

明年利润增速或趋下行

“今年以来，受量价两方面因素影响，工业企业收入、利润增速双双下滑。”海通证券宏观团队的姜超、于博表示，“在经济仍在探底、通缩风险升温的背景下，19年工业利润增速或仍趋下行。”

不过他们同时指出，利润分配结构正在改善。一方面，2018年国企利润增速大幅下滑，民企利润增速微降，两者差距明显缩窄；另一方面，随着PPI（工业生产者出厂价格指数）涨幅趋势性下滑，2019年中下游行业对利润增长的贡献率有望回升，而减税降负将进一步助力中下游民企盈利企稳。

统计局网站刊登的新闻稿并显示，1至11月全国规模以上工业企业实现利润总额61168.8亿元，按年增长11.8%，增速比1至10月放缓1.8个百分点。

统计局工业司何平解读称，从11月份当月情况看，主要受工业生产销售增速放缓、工业品出厂价格涨幅回落、成本费用上升等影响，工业利润按年下降。

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盈利压力加大

“经济下行压力继续显现，预计未来随着PPI回落，盈利下行压力同时加大。”华泰证券宏观团队的李超等表示，明年需求走弱+供给侧政策趋弱，价格逐渐失去支撑，拖累盈利向下，在明年基本面难以反弹的情况下，盈利也将继续筑底、难有拐点。

统计局数据并显示，1-11月，规模以上工业企业实现主营业务收入94.4兆元，按年增长9.1%；发生主营业务成本79.5兆元，增长8.8%；主营业务收入利润率为6.48%，按年提高0.16个百分点。

11月末，工业企业资产负债率56.8%，按年降低0.4个百分点，其中，国有控股企业资产负债率为59.1%，降低1.6个百分点；11月末规模以上工业企业产成品存货增速8.6%，前值9.5%。