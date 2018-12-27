死里复活？回光返照？．股市大涨多头沸腾 被多番重击几周以来，牛市已经奄奄一息，一个交易日接着一个交易日都以下跌收盘，它的命运似乎已经盖棺论定。突然，在最后关头出现一波大涨，多头死里逃生，只能收回讣闻。

（图：法新社）

（美国．纽约27日讯）被多番重击几周以来，牛市已经奄奄一息，一个交易日接着一个交易日都以下跌收盘，它的命运似乎已经盖棺论定。突然，在最后关头出现一波大涨，多头死里逃生，只能收回讣闻。

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2018年12月26日？谁能想得到。但是这种情况在过去出现过。实际上，两次是在1998年，还有一次是在2011年。所以周三美国股市大涨已经引发了怀疑论者，历史表明，并非每一次奇迹式复活都是死猫跳的反弹。

“我不知道这里是否有信号显示一切安全，但有一些不错的机会，”Advisors资产管理的董事长兼首席执行员Scott Colyer说。他表示，许多信心指标创下新低，有很多被压抑的欲望想要重返先前被迫退出的市场。

有一件事是确定的，对于那些整个月几乎没有见到好消息的投资者来说，周三是翻转颓势的一天。标准普尔500指数上涨5%，道琼斯工业平均指数上涨1086点，那斯达克100指数出现自2009年以来的最佳表现。

为什么现在？毕竟，圣诞节前如果有一些好消息，岂不让投资者更受用，但事实是投资者得到的只是痛苦。在之前的六个交易日中，标准普尔500指数只有一天的跌幅未超过1.5%。在周三之前，该指数仅在12月就下降了近15%。

一些事情可能会动摇熊的抓地力。白宫官员保证投资者认为美联储主席不会被解雇，特朗普对股市发表了异乎寻常的直接评论，指股票呈现“一个巨大的买入机会。”同时报告称美国代表团将于1月初访问北京，进行贸易谈判，最终推动股市走势。

交易员：非理性恐慌将踩刹车

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一些亚洲股票交易员美国股市2009年以来的最强反弹以及随后日本股市在周四强劲上涨表示欢迎，并坚信这更像一个转折点，而不是回光返照。

“投资者一度相信我们所了解的投资世界迎来末日，但股市复苏应会让疯狂蔓延的恐慌情绪获得缓解。”Oanda Corp.亚太区交易主管史提芬英勒称。

“散布恐慌和悲观预言并非基于当前的美国经济基本面，有很多资金在离场观望，现在趁着逢低吸纳的机会强势回归了，这是绝不可低估美国消费者购买力的明确提示。”

三菱日联国际资产管理驻东京的首席策略师Kiyoshi Ishigane表示，他正在关注这些发展以及联储局官员讲话，寻找关于货币政策任何潜在变化的暗示。他也对股市反弹持积极看法。“会有起伏，但我认为买盘可能会持续两到三周，”他说。“美中贸易问题将会引起关注。”