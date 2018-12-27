新山锦堂花园治安亮红灯·2周6窃案怕怕！ 新山锦堂花园治安亮红灯，在短短2星期内发生至少6宗偷窃案，令居民日夜担心。

新山锦堂花园德里玛路和柏里安路从12月13日起至今，至少发生6宗窃案。（图：星洲日报）

（柔佛．新山26日讯）新山锦堂花园治安亮红灯，在短短2星期内发生至少6宗偷窃案，令居民日夜担心。

广告

锦堂花园德里玛路和柏里安路从12月13日起至今，共有6户民宅中招，多位居民今日挺身召开新闻发布会向记者诉苦，并促请警方关注该住宅区的治安问题，加强办案力度，增加警力巡逻。

废置民宅变弃贼赃地

众居民指出，干案的窃贼相信不只一人，可能住在附近地区，相信涉案窃贼有的是吸毒者，分别为本地人或外劳，最近一次落网的窃贼为砂拉越男子。

居民表示，该住宅区有多个民宅已废置，有的甚至变成吸毒者或窃贼丢弃贼赃的地方。

居民于数天前还在其中一个废置的屋子邮箱里，搜出窃贼暗藏在内的干案工具。

今日出席发布会的居民在住家发生窃案后皆已报警，有的为住得安心，被迫另外耗费一笔钱来加强保安装置，更换门锁等。



广告

居民到其中一家民宅慰问刚遭窃的居民。从图中可看见落地玻璃窗已被击破。（图：星洲日报）

刘女士：击破落地窗潜入

居民刘女士（45岁，幼稚园教师）位于德里玛路的住家昨日凌晨5时，遭窃贼使用屋外的石椅击破落地玻璃窗后，潜入屋内干案。

当时，她与12岁的独生子在二楼睡房，她被玻璃遭击破的巨大声响给惊醒。

刘女士说，她受到惊吓大喊救命，携同孩子手持木棍下楼，在这同时，隔壁邻居赶来支援。

广告

她透露，她与儿子冲下底层客厅时，窃贼已逃走。不过，由于窃贼没偷了什么财物，她担心窃贼或会再回来干案。为此，她昨夜携儿连夜到外住宿，不敢待在屋里。

她说，邻居远远看到窃贼的背影，个子高大，相信是独行匪。

她透露，原先落地玻璃窗使用的是品质较好，硬度较高的玻璃，价格十分昂贵。

她打算把被击破的落地玻璃窗，改铺成洋灰墙。此外，她也准备加强屋外夜间照明设施。



位于新山老城区的敦拉萨路汽车天桥底下，常有吸毒者出没，地上满是针筒，相信是吸毒者用来注射毒品之用。（图：星洲日报）

曾有人伸手进屋图偷窃

她表示，其实早在12月23日，窃贼曾移走厨房的蚊网窗框，企图伸手入屋偷窃但未得逞。没想到事隔2天再来干案。

刘先生：贼撒零食防狗吠叫

居民刘先生（31岁，销售员）说，他是于12月23日晚上11时回返家门时，发现前门被反锁，后门遭撬开，才惊悉屋子遭爆窃。

刘先生指出，窃贼偷走3台手机、一台移动数据机，还连带偷掉一包内含30个小包装的即冲即溶咖啡包。

他说，他家车房养有一只菜狗，屋内有2只西施狗，窃贼将屋内的狗零食撒在满地，让西施狗专注抢吃零食而不吠叫。

他透露，他过后根据手机定位系统，搜寻到窃贼的下落，发现窃贼曾到过新山世纪花园、黄亚福街及敦拉萨路等商业区。



此男子疑涉及锦堂花园两宗窃案，早前被居民找到后已移交警方查办。（图：星洲日报）

手机定位系统找到窃贼

他一直追踪至12月24日凌晨4时，在新山一家酒店找到该名窃贼。

有关窃贼虽承认犯案，但手机在酒店时早已交给他人，而窃贼怎么也不肯说出手机下落。

他说，有关手机的定位系统显示，手机还在酒店内，但是，他们始终无法找到手机。

他表示，这名窃贼最后已交给警方查办。

在该贼窃的包包里，有很多不同款式的手机充电器，以及女性化妆品，相信是其他案件的赃物。



从闭路电视画面可见，窃贼似乎身穿工作制服潜入民宅干案。（图：星洲日报）

林女士：贼剪破天花板潜屋

居民林女士（55岁，家庭主妇）的住家于12月18日晚上9时许进贼。窃贼剪破天花板后，潜入住家。

林女士透露，当时，屋内只有女佣一人，他们全家正好外出。

林女士指出，窃贼指示女佣待在工人房勿外出，然后搜刮主人房的财物，偷走近1万令吉的财物，包括新币2000元（约6000令吉）、1500令吉现金、总值500令吉的首饰、逾百令吉的纪念钞及运动表等。

她说，从闭路电视画面可知，窃贼相信因口渴，曾打开冰箱查看。不过，因为里头并没置放冷饮而作罢。

她表示，众居民过后重看闭路电视画面，方知有关窃贼与刘先生住家干案的属同一个人。

窃贼早前曾在新山老城区敦拉萨路汽车天桥底下活动，居民特地到该处察看，发现该处常有吸毒者出没，地上满是针筒，相信是吸毒者用来注射毒品之用。

她说，她已报警，并把视频和相关照片与资料交给警方。

天花板加设红外线装置为加强防范，林女士准备为屋顶天花板加设红外线装置，并更换屋内所有门锁。

她说，她期盼此区能设立安全围篱。但是，遗憾的是，这有不少屋子随着居民外迁而出租给外劳。

此外，也有一些房子废置，也因这种种原因，社区安全围篱计划难以推行。



飞天贼弄破天花板后潜入屋偷窃。（图：星洲日报）

飞天贼击破天花板

另一方面，在德里玛路附近另一条街，即恩姑阿吉兹路，12月16日晚上8时许，则出现飞天贼。

当时，屋内只有一名老先生，所幸邻居听到窃贼击破天花板的声响后，即刻赶过来协助。有关举动，也吓退了窃贼，在未窃取任何财物下落荒而逃。

居民在其中一个废置的屋子，找到一个腰包，里面装着许多信用卡，相信是贼赃。（图：星洲日报）