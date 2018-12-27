英超‧曼市卫冕前景悬了‧瓜帅坦承不如红军热刺 上轮意外主场2比3不敌水晶宫，本轮又意外客场以1比2不敌莱斯特，加上在第16轮客场0比2不敌切尔西，曼市近4轮输了3场。

曼市在本轮联赛再次意外输球，目前已落后榜首的利物浦7分，想要卫冕冠军变得艰难，也难免主帅瓜迪奥抓狂。（图：法新社）

（英国‧伦敦27日讯）“蓝月亮”曼市在本轮联赛再次意外输球，遭遇2连败，而他们在近4轮已吞了3败，一举落后榜首的利物浦7分，欲卫冕冠军悬了，这让该队主帅瓜迪奥拉郁闷表示，利物浦和托登罕热刺在现阶段是表现比他们更好的队伍。

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上轮意外主场2比3不敌水晶宫，本轮又意外客场以1比2不敌莱斯特，加上在第16轮客场0比2不敌切尔西，曼市近4轮输了3场。

2年来首遭2连败

这是在赛季初打遍天下无敌手的曼市自2016年12月以来首次在英超遭遇2连败，而他们上一次是连续输给切尔西和莱斯特。

贝尔纳多席尔瓦此役为曼市首开纪录，但阿尔布莱顿和佩雷拉相继破门助莱斯特反败为胜。

瓜帅在赛后受访时虽表示他们不如热刺和利物浦，但也指出他们在上半程赛季所获得的积分还是足以让他们争冠。

瓜帅：拿出最好表现最重要

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瓜帅还表示现在肯定有人会对他们产生质疑：“你需要做的是努力拿出最好的表现。我们现在最重要的不是去逼近利物浦，或想能否战胜利物浦，而是得再次赢得比赛，想想怎样加强不足之处。”

“在9和10月份时，有些媒体表示英超冠军没悬念了，但他们在一个月前又表示还有利物浦，而现在则是认为利物浦能拿下冠军，足球就是这样。”

攻防两端亮红灯

曼市陷断崖式下滑

曼市在近4轮联赛仅打入6球，远低于此前场均3.6球的水平，而在防守端，他们则丢了8球，比之前15轮的总丢球数还要多1个。显然，蓝月亮如今在攻防两端都出现了问题，这才导致出现断崖式下滑。

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曼市进球数减少，这与球队存在伤病的情况有关，阿奎罗、德布劳内、大卫西尔瓦、门迪和费尔南迪尼奥都先后受伤，这让他们的进攻有所削弱。

对手渐摸透瓜帅打法

不过，曼市进攻不利的最根本原因其实是英超球队找到了对付他们的办法。在瓜帅的战术体系中，肋部快速传切和渗透威胁力十足，因此边锋的发挥至关重要。但在最近的比赛，不管是斯特林还是萨内的未能进球，这并非他们不努力，也不是状态不佳，而是对手都在针对性的防守。

在面对曼市时，对手会在肋部深处增加防守人数，这让蓝月亮的渗透很难形成，加上缺少硬桥硬马的强攻手段，即便拿到角球也很难形成威胁。

德尔夫禁赛3场无缘斗红军

至于防守端，曼市在费尔南迪尼奥在过去两轮因伤缺阵下崩盘，他们在关键的后腰位置缺少拦截保护，京多安在中路防守上无法给后防线形成有效的保护。另外，左后卫门迪自11月份起的缺阵也让曼市的边路出现漏洞，德尔夫屡屡被针对打击，以上两个原因造成蓝月亮屡屡丢球。

如今，表现不佳的德尔夫也因在本轮吞下红卡被禁赛3场，无缘接下来联赛对垒南安普顿及利物浦和英足总杯第三轮对阵英冠球队罗瑟勒姆的比赛，这对蓝月亮来说又是一大打击。