苏克里：涉贪污案被捕·公务员最多 大马反贪污委员会主席拿督斯里苏克里说，今年1至11月，涉及贪污案的最多被捕者是公务员，有421名，接着是公众213名。

大马反贪污委员会主席拿督斯里苏克里。

（吉隆坡27日马新社讯）大马反贪污委员会主席拿督斯里苏克里说，今年1至11月，涉及贪污案的最多被捕者是公务员，有421名，接着是公众213名。

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他说，私人领域有175人被捕、官联公司23人，以及43名被捕者是来自其他领域。

他认为，贪污的发生是因为有着很大的空间和机会犯罪，包括贪婪和没有培养自身的廉正品德。

“我们的数据显示，有很多政府官员涉贪被捕，因为他们有犯罪的空间和机会，基于此，作为公务员，必需要培养自身的廉正品德。”

他接受马新社专访时说，为确保贪污不会进一步在政府官员群中蔓延，公共领域的所有层级，都必须遵守现有的行政管理。

苏克里说，2009年至今年11月，反贪会在2010年录得最多的提控，一共有381项控状，其中的237项被定罪，接着是2017年的373项控状，216项定罪，以及2012年212项定罪。

他指出，在2017年一整年，反贪会立案863宗、逮捕879人，以及将373人提控上庭，并有216宗案件定罪。

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他说，今年1至11月，反贪会立案821宗、逮捕821人，以及将280人提控上庭，并有196宗案件定罪。

“无论如何，2018年写下历史，因为这是最多大人物被捕和被控的一年。”

他指出，最大规模的调查和提控是一马发展公司案，所涉贪污金额高达上百亿令吉，前首相拿督斯里纳吉、前部长，以及政府高官面对多项控状。