·潘伟斯·别逼制造业出走 但是，换政府不是一个结果，也不是一个结束。相反的，它只是改善人民生活的方式，是民主制度最大的优点──自我修复过程。

365天的最几天，有一种思绪叫做“回顾”。

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2018年对东南亚的民主来说，无疑是多事之秋的一年。泰国的军人统治、菲律宾的血腥扫毒、缅甸对罗兴亚人的迫害，再到柬埔寨解散反对党，使到东南亚脆弱的民主节节败退，而败退上舞台的已不是只会杀戮的“愚蠢独裁者”，而是懂得利用国家机制，操纵司法，以民主之名迫害反对者的“进化独裁者”。

在这阴影的笼罩下，2018年对马来西亚人来说，却是百感交集的一年。509那天，人民用选票否决了执政61年的“民主政府”，为东南亚的民主带来了一丝光芒，鼓舞着还在为民主奋斗的人们。

政权的和平转移，也提醒全世界民主的核心价值，还有它的可能性。这逆流而上的突破，也让马来西亚入围了《经济学人》的年度国家之一。

但是，换政府不是一个结果，也不是一个结束。相反的，它只是改善人民生活的方式，是民主制度最大的优点──自我修复过程。

大选后，我有幸被选为行政议员，掌管国际贸易，投资及公用事业委员会。在人民对希盟政府极高期待下，我们不能把人民的信任当成理所当然，所以我时常告诫自己和党员，民主的自我修复过程，不是必然的结果，而是必须通过实践（Praxis）才能取得的成果。

当然，我也必须坦承，换政府不是换衣服，要收拾好一个烂摊子确实需要一段时间，但只要国家方向对了，许多扭曲的事物也会慢慢回轨。

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365天的最后几天，我也有一些期待叫做“展望”。

在投资贸易方面，柔州在招商引资的发展策略目标明确，并定下明年吸引80亿令吉外资的目标。

工业4.0的发展大蓝图下，柔州将专注引进高价值、高科技、清真的行业，除在传统的制造业继续努力外，柔州也会探索新的可能性，期待在接下来的一年，可以在新的领域，例如航空业得到突破。

公用事业方面，我也会与有关当局加强合作，提升现有设施，确保水电供应足够，把停电、制水的意外率降到最低，也确保网络的覆盖率与速度会相应的提升。

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来临的一年，才是希盟政府真正挑战的开始。山德士（Sander）爷爷失败了1009次才成功创立了“肯德鸡”，但希盟政府只有1次机会证明自己更好。

历史的保存是为了不让错误重犯，未来的存在是为了让美好变成一种可能。在这历史与未来的交界处，我和我的团队带着这两种信念活在当下，做好当下的事，以期明年的今天有一个更幸福美好的柔佛州。

在这里也祝贺大家新年快乐！