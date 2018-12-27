梅西已退出国家队？阿根廷足总：不！ 梅西到底是否已退出国家队？阿根廷足总会长塔皮亚说“不！”，他表示梅西从未离开国家队。

新赛季开踢以来，梅西在西甲上阵15轮贡献15球10助攻，这两项数据都是联赛最高。（图：法新社）

（阿根廷‧布宜诺斯艾利斯27日讯）梅西到底是否已退出国家队？阿根廷足总会长塔皮亚说“不！”，他表示梅西从未离开国家队。

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自今夏世界杯结束后，梅西就再也没有为阿根廷国家队上阵，那他究竟是否已退出国家队？塔皮亚在日前受访时表示，梅西没有退出，他说：“梅西从来没有离开过国家队，我认为他对国家队的喜爱之情是很深的，因此他被征召时就会回归。当然，梅西会否被征召取决于主帅，而不是他本身。”

单凭新赛季开踢以来的表现来看，梅西确实是世界最佳，他在西甲上阵15轮贡献15球10助攻，这两项数据都是联赛最高。

与C罗竞争10年是美好经历

但是，在今年的国际足联金球奖，梅西只排名第5，而他表示自己并不意外，因一早就预料自己无缘得奖。

他说：“我早就听到金球奖的排名顺序，因此知道自己今年无缘得奖。”

在过去10多年，梅西与葡萄牙巨星罗那多瓜分了国际足联金球奖，这样的格局直到今年才被莫德里奇打破。而梅西在谈到自己与罗那多的竞争时说：“在我看来，这是非常健康的，这对我来说也是一段非常美好的人生经历，我相信所有热爱足球的人们也都享受其中。”