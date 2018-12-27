祝大家“Merry Idristmas”·柔二王子生日发趣味图文 柔佛二王子东姑依德利斯昨日迎来31岁生日，他趁着圣诞节在自己的社交媒体“Instagram”上，以趣味图文结合自己的名字与祝贺语，祝大家“Merry Idristmas”！

东姑依斯迈发表贴文及温馨家庭照，祝贺基督教徒圣诞节快乐。

（柔佛．新山26日讯）柔佛二王子东姑依德利斯昨日迎来31岁生日，他趁着圣诞节在自己的社交媒体“Instagram”上，以趣味图文结合自己的名字与祝贺语，祝大家“Merry Idristmas”！

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今年31岁的二王子于本月24日在“Instagram”限时动态上载趣味图文，询问网民：“准备好迎接我的生日了吗？”，随后又再上载一张快熟面上插着一根蜡烛的照片，幽默表达自己的生日蛋糕是一碗快熟面。

网民纷纷在二王子所发布的照片底下留下生日祝语。

二王子的母亲，即柔佛苏丹后拉惹查丽苏菲雅于本月24日也在脸书上指出，我国人民无论信仰任何宗教，都有庆祝其节日的权利。

她提及，自己忙着购买礼物及装饰品，是要为12月25日出生的二儿子庆生。

柔王储祝贺基督徒圣诞快乐

柔佛王储东姑依斯迈于24日晚上也在脸书专页发布贴文，祝贺基督教徒圣诞节快乐，祈愿他们能够开心及幸福，并祝贺大家假期愉快。

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东姑依德利斯结合自己的名字与祝贺语，祝大家“Merry Idristmas”！



