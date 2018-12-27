5年内逐步增景点设施．峇打造“文达拉走道” 峇株巴辖安邦路体育场附近将在5年内逐步增添新景点及设施，包括峇株巴辖博物馆、脚车跑道、青年社区中心及文化中心等，并发展成“文达拉走道”（Bentara Avenue），成为市民休闲运动的好去处。

圣模那区“重返校园”援助清寒学生活动，共有150名学生受惠；前排右一莫哈末库赞。（图：星洲日报）

（柔佛．峇株巴辖26日讯）峇株巴辖安邦路体育场附近将在5年内逐步增添新景点及设施，包括峇株巴辖博物馆、脚车跑道、青年社区中心及文化中心等，并发展成“文达拉走道”（Bentara Avenue），成为市民休闲运动的好去处。

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莫哈末库赞：盼2年完成行政部门迁移

柔州青年、体育及文化委员会主席兼圣模那区州议员莫哈末库赞今日主持圣模那区“重返校园”援助清寒学生活动后，在新闻发布会宣布上述新计划。

他说，拿督文达拉鲁哇是峇株巴辖开埠功臣，当年他在峇县县长官邸所在的升旗山，首次升起柔佛州旗，至今市议会办事处前仍留下他测量路途长度的起点遗迹。

他希望峇株巴辖市议会在2年内，完成迁移行政部门至总车站市议会大厦的工程后，市议会现有办事处将改建为峇株巴辖博物馆，以展示开埠史料及历史文物。

“届时市议会前的布加峇路将建议在晚上封闭，供市民进行休闲用途。”

他指出，整个“文达拉走道”的相关工程希望能在2023年完成，成为本地的青年、体育及文化活动中心，并吸引游人前来游览。

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他说，目前当局将兴建一座可进行极限运动的脚车起伏跑道（pump track），位于安邦路体育场与巴力罗比大沟之间，全长190公尺，工程预计明年2月完成。

“我们明年将向青年及体育部申请200万令吉拨款，在安邦路体育场旁兴建青年社区中心，工程预计在2020年动工，至于原有的青年发展中心则改为文化中心。”



峇株巴辖市议会在2年内完成迁移至总车站市议会大厦的工程后，市议会现有办事处将改建为峇株巴辖博物馆，以展示开埠史料及历史文物。（图：星洲日报）

交承包商修复没下文

续跟进峇新公市进度

原本预计11月底启用的峇株巴辖新公市，因楼上停车场出现裂痕及水管破裂等问题，交由承包商进行修复，至今仍无下文，莫哈末库赞对此感到不满，并会继续跟进此事。

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“我将在明天举行的峇县行动理事会上向当局了解情况，确保新公市能够早日启用。”

他说，新公市已竣工多时，但却因工程出现缺陷，自今年7月交回承包商展开修复工程后，迟迟无法启用，所以市议会也必须加强监督。”

此外，他指出，原定于本月24日完成的“第一阶段峇株巴辖河畔美化计划”，施工进度缓慢，至今仍未完工。

“峇株巴辖河畔美化计划及柏实莱河畔美化计划这两项工程，共耗资2000万令吉，我将要求市议会加强监督，确保早日完成。”

另一方面，莫哈末库赞透露，这次“重返校园”活动共分发2套校服及1套校鞋、书包、文具等，给圣模那州选区的150名清寒学生。

“我早在2013年就进行重返校园活动，2010年起配合农历新年及开斋节等佳节举行施赠活动，明年也计划扩大此活动的规模，让各族孩童受惠。”

位于帆加兰广场旁的峇株巴辖青年发展中心将改为文化中心。（图：星洲日报）