大马羽球超级500赛‧各路强敌拦路‧双蔚困难重重 在去年的男双决赛中，目前世界排名14的双蔚组合，不敌印尼强档法加与莫哈末里安，屈居亚军。

吴蔚昇（左）与陈蔚强（右）在明年1月大马羽球超级500赛中签运欠佳，征途崎岖不平。

（吉隆坡27日讯）大马里奥亚军吴蔚昇与陈蔚强在昨日出炉的大马羽球超级500赛签运中欠佳，欲再打进决赛，面对各路强敌挡路。

广告

大马羽球超级500赛将从明年1月14日至20日于武吉加里尔吉隆坡体育城的亚通体育馆举行，总奖金35万美元（约146万令吉）。

在去年的男双决赛中，目前世界排名14的双蔚组合，不敌印尼强档法加与莫哈末里安，屈居亚军。

双蔚组合自2016年年终总决赛夺冠后，就未曾再添增任何冠军，即使是要打进复赛，也并非轻松。

在男双首圈，双蔚迎来中国的黄凯祥与王泽康，两人在上月韩国超级300赛16强输给对方，今次首圈就相碰，虽占有主场优势，但吃力不讨好。

若是双蔚组合取得开门红，次圈料碰上印尼资深组合莫哈末阿山与亨德拉或韩国的李龙大与金基正，两组都是难缠的劲敌。

双蔚仍未决定去留

广告

莫哈末阿山与亨德拉曾两次夺得世界冠军，两人在今年重新合作，世界排名第9；而李龙大与金基正则在四个月内已夺得西班牙超级300赛和澳门超级300赛冠军。

在未打大马超级300赛前，双蔚在明年首站赛会是1月8日至13日举行的泰国超级300赛。

双蔚尚未针对是否转打职业球或续留在国羽正式表态。

若是双蔚证实转打职业球，那谢定峰与苏伟译将在大马超级300赛中，以自己的实力证明是否能成为双蔚的接班人。

广告

世界排名22的谢苏组合在男双首圈迎来英格兰组合艾利斯与兰德利格，谢苏组合在上月德国超级100赛中决赛输给对手。

其他大马男双，王耀新与张御宇首圈对台湾8号种子廖敏竣与苏敬恒，阿里夫与阿兹林对韩国的高成炫与申白喆。

桃田8强战安赛龙

混双方面，3号种子陈炳顺与吴柳莹在首圈对入选赛出线者，陈健铭与赖沛君对英格兰强敌克里斯安库与加布里尔安库，5号种子吴顺发与赖洁敏则对香港的张德正与吴咏瑢。

澳门公开赛男单冠军李梓嘉、职业球员刘国伦和张崴烽是三名大马男单代表，今年打进半决赛的国伦，首圈对印尼好手托米。

梓嘉和崴烽需打入选赛，梓嘉入选赛首圈对中国的周泽奇，崴烽对印尼的依桑。

男单首次号种子是日本的桃田贤斗和中国的石宇奇，两人在首圈分别遇上日本的西本拳太和法国的利维德兹，桃田受看好在复赛对丹麦的第5种子安赛龙，半决赛可能是对中国的第3种子谌龙。

在女单赛中，大马的吴堇溦在首圈就碰上日本强敌世界第5山口茜，谢抒芽对中国的高昉洁，李盈盈对俄罗斯的科瑟斯卡雅。

而在女双首圈赛中，大马的邹美君与李明晏对日本的樱本绚子与高畑祐纪子。