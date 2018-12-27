谢奥马：依斯干达房屋过剩．柔不应把责任推给联邦 柔佛州新闻、企业发展、合作社及创意经济委员会主席兼巴罗区州议员谢奥马指出，依斯干达区的房屋过剩，柔州政府作为州内发展计划的主要推动者，不应草率地把责任推给联邦机构或“局外人”。

谢奥马：柔州政府不应草率地把房屋过剩的责任推给联邦机构或“局外人”。（图：星洲日报）

（柔佛．新山26日讯）柔佛州新闻、企业发展、合作社及创意经济委员会主席兼巴罗区州议员谢奥马指出，依斯干达区的房屋过剩，柔州政府作为州内发展计划的主要推动者，不应草率地把责任推给联邦机构或“局外人”。

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丹斯里慕尤丁早前建议成立柔佛经济管理委员会，对此谢奥马表示赞同，并希望能尽早落实这项建议，同时希望柔州反对党领袖届时也能积极参与。

谢奥马昨日发表文告指出，2019年的柔州财政预算案将专注提升地方经济的竞争能力，相信能提高人民的购买能力。

针对前柔州务大臣拿督斯里莫哈末卡立抨击希盟州政府做出的2019年柔州财政预算案，他认为，对方的说法仿佛在说希盟州政府不会管理柔州经济。

他说，在这经济低迷的时期里，尽管希盟州政府上任未满一年，仍努力推动体制改革。

预算案将用在刀口上

“我们拟定的2019年财政预算案将会用在刀口上，不像前朝政府常常向人民承诺各种大型计划。况且，新政府也正努力处理，来自他（莫哈末卡立）任期内各种大型项目所留下的房屋过剩问题。”

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他表示，由于上述问题会直接影响当地经济发展，所以希盟政府相当重视。然而，他说，解决前朝政府留下的问题是耗时的，并且需要慎重考虑及计划。

“我们需要抛开前朝政府以往的作风，才得以解决当前的问题。”

他指出，在任何的经济情况，每个政府一定会确保经济稳定及具有竞争力，但基于过多外来因数不在政府能掌控的范围内，如欧洲、中国或美国的经济成长，都会直接或间接影响柔州经济发展。

质疑之前发展计划错误估算

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谢奥马说，在制定发展计划过程中，相信柔州政府辖下的柔佛州经济策划组，甚至是经济顾问公司或发展商，都应该可以掌握人民购房能力、银行利率等数据，同时慎重考虑做出最好的估算。

对此，他质疑之前的发展计划有否被错误估算，或是发展计划里的相关数披和估算结果被有心人士“动了手脚”。