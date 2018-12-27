紫盟羽球联赛‧‧王者之战力挫蒲种‧安邦再也依旧谨慎 安邦再也领队何克望昨日在赛后表示，很多人在这场比赛后说安邦再也是夺冠大热门。

（雪兰莪‧赛城27日讯）安邦再也昨晚在2018/19赛季SS紫盟羽联王者之争中，以9比6力挫蒲种联军，但是安邦再也并不会因此而掉以轻心，反之会在接下来的比赛中提防甲洞和蒲种。

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安邦再也领队何克望昨日在赛后表示，很多人在这场比赛后说安邦再也是夺冠大热门。

但是，他说，安邦再也依然要脚踏实地，在接下来的比赛中要保持高度警惕，提防甲洞和蒲种联军，因为对手将在下一场迎来新阵容，因此安邦再也不能放松。

安邦再也是目前唯一保持100%胜利战绩的球队，目标是问鼎冠军。

桃田展现精湛球技

在这场王者之争中，世界排名第一的桃田贤斗连续第二天在紫盟羽联呈现精彩的羽球表演。

他在对阵香港名将李卓耀一役中全力进攻，试图在武士的盔甲上找到漏洞。桃田一开始确实遇到一些麻烦，但后来他凭更好的球商和熟练的球技来控制比赛，稳当地以11比8、11比4、11比4拿下比赛。

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他表示，对手都在进攻，他学会了如何控制这种类型的球员。

国家队一姐吴堇溦以11比7、11比7、11比3战胜队友何艳美，巩固了安邦再也的领先地位。

蒲种联军的陈文宏与张御宇接下来以11比9、11比7、11比8轻取安邦再也的林志键与鲁奇，保住翻盘希望。

蒲种联军的马港混双组合吴柳萤与邓俊文实现了球队扳平比分的愿望，以11比9、11比9、11比10拿下陈炳顺与赖洁敏。

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最后上演的第二男单比赛将决定本场对决的胜者，安邦再也的当家男单陈加伟以11比5,11比7、11比7横扫对手吴业振，协助安邦再也取得三连胜。

在早前的比赛中，上一届亚军甲洞以10比8战胜八打灵，甲洞目前的战绩为2胜1负，八打灵则是1胜2负，两队都同样曾败给安邦再也。