元首杯‧金群利猛龙带动篮运‧谢铁文：不参赛是自己损失 谢铁文认为，州篮总不出队参加元首杯，最后损失的还是他们与他们的球员。

（吉隆坡27日讯）在元首杯踏入一甲子历史之际，大马篮总允许俱乐部参与这个本土最高水平篮球赛，却面对不少州篮总不参赛的窘境，副会长谢铁文难掩失望。

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谢铁文认为，州篮总不出队参加元首杯，最后损失的还是他们与他们的球员。昨晚（26日），他为第60届元首杯全国篮球赛主持开幕时表示：“我不只不满意且非常失望。我也是一名州篮总会长（霹雳），我很明白参赛能不能夺冠是其次。最重要是争取到一个更高水平的球赛，让州内球员去体验。”

“如果认为球队没机会夺冠就不参赛，同样的大马国家队就该放弃参与国际篮协（FIBA）所有球赛的资格，因为大马根本就不能打败中国、日本、菲律宾以及韩国等队。”

武装部队体育精神值得学习

谢铁文举例，武装部队是一支值得尊重的队伍，他说：“武装是元首杯历来参与最多次的队伍，他们的夺冠机会不大，但其表现出来的体育精神却是值得大家学习与致敬的。”

谢铁文相信，国内的篮球俱乐部只要有效整合，往后会有更多球会参与元首杯。“毕竟万事起头难，这次大马篮总不管多难都坚持走出第一步，这绝对是好的开始。”

他不忘感激元首杯主要赞助商金群利集团，这几年来带动了不少球会竞争，他说：“尤其是金群利与猛龙两队的努力更成为其他球队的目标，假以时日这些球队一定可以更壮大。”