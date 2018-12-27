元首杯‧有实力抗衡森女‧焱鸷尽力而为 焱鸷将在元首杯女子组硬碰甫在第5届大马女篮联赛（MWBL）成立5年夺4冠的昔加末篮协，不过这支柔佛劲旅的队魂彭慧萍与刘佩棋经已转会森美兰。

（吉隆坡27日讯）焱鸷体育俱乐部看来是有能力与森美兰争冠的球队，不过主教练周月娥不敢说己队是热门，她们会全力以赴做到最好。

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焱鸷将在元首杯女子组硬碰甫在第5届大马女篮联赛（MWBL）成立5年夺4冠的昔加末篮协，不过这支柔佛劲旅的队魂彭慧萍与刘佩棋经已转会森美兰。

引进多名新援重整球队

焱鸷主教练周月娥在受访时表示：“对昔加末会很刺激，她们的球员都很强，而且她们是打完联赛连续下来，而我们引进了很多新援，所以在默契方面要慢慢培养，我们会比较吃亏。”

周月娥暂时不敢说焱鸷是争冠热门，她称：“森美兰又再加强了，我们会尽力。老板当然希望我们拿到最好的成绩。”

“新的组合、新的配合，全部东西都要调整过，因为之前打MWBL联赛我们的主力是外援。球员们基本上都做到我要求的，等打完昔加末之后再看看吧。团队配合很重要，球员们现在还在寻找中。”

阵容鼎盛的森美兰则会对阵以18岁以下球员参赛的卫冕冠军吉隆坡，2连胜不是问题。