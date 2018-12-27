原棕油价格频跌·魏家祥：希盟怎么忍心 马华总会长拿督斯里魏家祥质问希盟领袖，为何可以忍心看着小园主每个月只得净收入280令吉？

（亚依淡27日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥质问希盟领袖，为何可以忍心看着小园主每个月只得净收入280令吉？

广告

魏家祥也是亚依淡区国会议员。他今日在脸书贴文指出，马来西亚雇主联合会（MEF）执行董事三苏丁指因种种因素导致企业生产力大减，雇主在明年不会聘请新员工，首当其冲的将会是服务业。

“其实，不单止是服务业，国内的小园主也一并遭殃。原产品的价格自2018年5月9日以来持续走低。”

他说，马来西亚棕油出口于今年首季（1月至4月）上升20%。根据大马棕油局的记录显示，2017年1月3日的原棕油价格为每吨3252令吉，而同年12月29日的价格为每吨2400令吉。

他指出，在希盟组成新政府的6月26日，原棕油价格为每吨2777令吉；截至昨天，原棕油价格已跌至每吨1903令吉。

“从去年1月的3523令吉到今年12月的1903令吉，希盟的应对措施是什么？还在坐着慢慢想吗？”

魏家祥表示，今年5月9日是大马首度经历政权更换的日子，也是人民百姓开始过苦日子的“纪念日”，更别谈希盟种种未实现的竞选承诺。