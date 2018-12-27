意甲‧C罗替补登场铁头建功‧祖云力保金身不败 靠“C罗”罗那多替补登场施展铁头功，祖云杜斯力保意甲不败。

替补登场的罗那多（左二）凭这记头槌破门，助祖云杜斯艰难以2比2逼和亚特兰大，保住了不败之身。（图：美联社）

（意大利‧罗马27日讯）靠“C罗”罗那多替补登场施展铁头功，祖云杜斯力保意甲不败。

广告

意甲联赛在节礼日展开第18轮争夺，“斑马军团”祖云杜斯作客亚特兰大，在领先、被反超落后的情况，凭借替补登场的葡萄牙球星C罗在第78分钟头槌破门，得以2比2逼和亚特兰大，继续保住不败金身。

由于老二拿波利在另一场焦点战客场以0比1不敌国际米兰，祖云在18轮以16胜2和积50分，以9分优势进一步抛开拿波利。“蓝黑军团”国际米兰则以11胜3和4负积36分，以5分差拉近了和拿波利之间的差距，巩固老三位置。

C罗展现球王特质

吉米斯蒂开场2分钟打入乌龙球，让祖云取得领先。萨帕塔分别在第24和第56分钟梅开二度，助主队以2比1反超比分，前面3个进球都是亚特兰大的球员打进。而这也是祖云近7场意甲首次丢球，也是自8月对切沃以来首次意甲单场丢2球。

本坦库尔在第53分钟染红离场，令10人作战的祖云陷害窘局。而就在祖云少1人作战以及1比2落后时，阿勒格里马上将C罗换上场。葡萄牙天王用表现证明何为球王，这仅仅是他全场唯一一次攻门。目前他以12个进球高居意甲射脚榜次席，仅落后13球的热那亚前锋皮亚特克1球。

国米绝杀9人拿波利

广告

在米兰，国米凭借马丁内兹在终场补时1分钟打进压哨绝杀球，主场1比0气走拿波利。不过，拿波利此役2大主将库利巴利与因西内分别在第80和第90分钟染红被罚下场，引起争议。

其中，吃到两张黄卡被罚下的库利巴利多次遭到国际米兰球迷的种族歧视辱骂，拿波利主帅安切洛蒂因而不满三度要求暂停比赛，不过他的要求并没有被理会。

安帅不满种歧

3度喊停不受理

赛后，安帅表示：“比赛后我问了裁判关于红牌的事情，其他没甚么了。这件事情在一定程度上决定了比赛的走势，但我们在下半场做的还不错，而且我们一直在努力。”

广告

“我们曾3次要求暂停比赛，广播也警告了球迷3次。库利巴利当然会感到愤怒，通常情况下他是冷静而职业的，但他在比赛中忍受着球迷的种族歧视。我们一直被告知发生这样情况的话，比赛是可以暂停的，但是甚么时候呢？广播警告4、5次之后？可能下次我们需要自己来解决这个问题了，直接不踢比赛了。”